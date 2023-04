Activision Blizzard: CMA-Entscheidung zur Übernahme steht bevor

Der Prozess der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft schreitet voran. Und in dieser Woche könnte eine wichtige Entscheidung fallen, wie die Financial Times berichtet.

Microsoft gab vor mehr als einem Jahr bekannt, dass ein Gebot für Activision Blizzard vorgelegt wurde und der Xbox-Hersteller den Publisher für rund 69 Milliarden Dollar übernehmen möchte. Seitdem sind Regulierungsbehörden bestrebt, den Deal zu prüfen und ihre Entscheidung zu fällen.

Als hartnäckiger Gegner der Übernahme galt bis vor wenigen Wochen die britische Competition and Markets Authority (CMA), die negative Auswirkungen auf den Spielemarkt befürchtete. Nachdem Microsoft zusicherte, die „Call of Duty“-Reihe nicht exklusiv zu machen, wie es beispielsweise bei Spielen des übernommenen Publishers Bethesda der Fall war, zeigte sich die CMA in einem kürzlich herausgegeben Statement weniger skeptisch.

Lediglich im Bereich der Cloud-Spiele befürchten die Marktwächter weiterhin Nachteile für konkurrierende Unternehmen. Davon abgesehen werden keine größeren Gefahren für den Wettbewerb erwartet.

Abschließende Entscheidung in dieser Woche?

Als multinationale Unternehmen sind Microsoft und Activision Blizzard auf die Zustimmung der Regulierungsbehörden der Märkte, auf denen sie tätig sind, angewiesen. Und wie die Financial Times berichtet, scheint es mittlerweile sehr wahrscheinlich zu sein, dass die CMA den Deal durchwinken wird.

Schon am kommenden Mittwoch werde die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde ihre Untersuchung abschließen und ihre endgültige Entscheidung über die Fusion veröffentlichen, so die Publikation.

Damit stellt die amerikanische FTC eine der letzten Hürden für die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft dar. Das interne Verfahren beginnt Anfang August, bevor Anfang 2024 eine Entscheidung fallen soll. Schon Mitte Mai 2023 endet eine vorläufige Frist für die Entscheidung der Europäischen Kommission.

Welche Auswirkungen die Übernahme letztendlich haben wird, ist offen. Zwar ist Microsoft ein 2-Billionen-Dollar-Unternehmen, dessen Größe andere Videospielgiganten wie Sony und Nintendo in den Schatten stellt. Doch bei den Konsolen liegt die Xbox deutlich hinter ihren Rivalen zurück. Und jüngste Zahlen machen deutlich, dass sich der Abstand zwischen der PS5 und den Konsolen der Xbox Series weiter vergrößert.

Auch Sony ist in Bezug auf Übernahmen aktiv, wenn auch in kleineren Dimensionen. Hin und wieder schnappt sich der PS5-Hersteller einen Entwickler, der die Zahl der PlayStation Studios kontinuierlich steigen lässt. Zuletzt wurde mit Firewalk ein Entwickler übernommen, der ein Multiplayer-Spiel auf AAA-Niveau für PlayStation 5 und PC produziert.

