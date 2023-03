Activision Blizzard: Übernahme laut CMA-Statement keine Gefahr für den Wettbewerb

In den vergangenen Monaten gehörte die britische CMA noch zu den schärferen Kritikern der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. In einem frisch veröffentlichten Statement der Wettbewerbshüter ist mittlerweile die Rede davon, dass in der Fusion keine unmittelbare Gefahr für den Wettbewerb gesehen wird.