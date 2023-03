Microsoft x Activision: Sechs britische Entwickler befürworten Übernahme

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA hat Stellungnahmen von sechs Entwicklungsstudios veröffentlicht, in denen sich diese für die Übernahme von Activision durch Microsoft aussprechen.

Allerdings wurde nur eine der Entwickler namentlich genannt. Es ist 4J Studios, das schottische Unternehmen, das für die Konsolenversionen von „Minecraft“ verantwortlich ist.

Chris van der Kuyl, der Vorsitzende und Mitbegründer von 4J, ist der Ansicht, dass sich das Studio in der einzigartigen Lage befand, nicht nur als Partner von Microsoft, sondern auch als Partner von Mojang zu arbeiten – und zwar schon vor der Übernahme durch Microsoft.

„Während dieser Zeit, die mehrere Jahre dauerte, hat Microsoft jedes Element der Vereinbarungen respektiert und auch unsere Beziehung erheblich erweitert, um neue Formate wie die Switch sowie viele andere Inhaltserweiterungen abzudecken“, so van der Kuyl.

Ein weiteres Studio, das jedoch nicht namentlich genannt werden wollte, erklärte: „Wir glauben, dass die Geschmäcker und Vorlieben der Verbraucher im Bereich der Videospiele eine breite Palette von Spielen und eine Vielzahl von Genres und Plattformen umfassen.“

Daher sei man nicht der Ansicht, dass irgendein Titel als ein „Muss“ auf dem Markt für interaktive Unterhaltung angesehen werden kann.

„Vor dem Hintergrund dieser Dynamik und in Anbetracht der erklärten Verpflichtung von Microsoft, bestimmte Spiele auf allen Plattformen verfügbar zu machen, glauben wir nicht, dass sich die vorgeschlagene Transaktion negativ auf die Verbraucher auswirken wird“, so der weitere Wortlaut.

