Dragon Quest 12: Die grafische Entwicklung stellt das Team vor eine knifflige Herausforderung

Seit einer ganzen Weile arbeiten Serienschöpfer Yuji Horii und sein Team am Rollenspiel "Dragon Quest 12: The Flames of Fate". In einem Interview sprach Horii über das Storytelling der Reihe und eine kreative Herausforderung, die die grafische Entwicklung der letzten Jahre mit sich bringt.

Im Mai 2021 bereitete Square Enix der Wartezeit der Fans ein Ende und kündigte die Entwicklung von „Dragon Quest 12: The Flames of Fate“ offiziell an.

Das letzte Lebenszeichen stammt aus dem April dieses Jahres, als sich Serienschöpfer Yuji Horii mit einer kurzen Mitteilung an die Community wandte. In einem aktuellen Interview ging Horii in dieser Woche etwas näher auf die Arbeiten an der „Dragon Quest“-Reihe ein und wies darauf hin, dass die grafische Entwicklung der letzten Jahre sein Team vor eine knifflige kreative Herausforderung stellt.

Bekanntermaßen setzen die Entwickler bei „Dragon Quest“ auf stumme Protagonisten und hielten an diesem Konzept auch nach dem Sprung in die 3D-Ära fest. Laut Horii wandeln Entwickler, die weiterhin auf stumme Hauptcharaktere vertrauen, in Zeiten moderner 3D-Grafiken jedoch auf einem schmalen Grat.

Stumme Charaktere sollten nicht wie Idioten aussehen

Wie Horii ausführte, besteht die entscheidende Aufgabe der Charakter-Designer bei stummen Protagonisten darin, den Spielerinnen und Spielern das Gefühl zu vermitteln, dass der Hauptcharakter trotz seiner fehlenden Stimme glaubwürdig auf seine Umgebung reagiert.

„Da sich die Grafik von Spielen immer weiter entwickelt und immer realistischer wird, sieht ein Protagonist, der einfach nur dasteht, wie ein Idiot aus“, ergänzte Horii scherzhaft.

Doch auch sprechende Protagonisten seien laut Horii keine Patentlösung. Hier könnten Charaktere, die explizit auf jedes Ereignis um sie herum reagieren, nämlich die Immersion gefährden, wie der kreative Kopf hinter der „Dragon Quest“-Reihe ausführt.

„Deshalb wird es immer schwieriger, den Protagonistentyp von Dragon Quest darzustellen, je realistischer die Spiele werden. Dies wird auch in Zukunft eine Herausforderung sein“, so Horii weiter.

Auf diese Art des Storytellings setzt Dragon Quest

Zur Art und Weise, wie die „Dragon Quest“-Reihe in der Vergangenheit ihre Geschichten erzählte, ergänzte Horii: „Dragon Quest besteht im Wesentlichen aus Dialogen mit Stadtbewohnern, mit sehr wenig Erzählkunst. Die Geschichte entsteht im Dialog. Das ist das Spannende daran.“

Offen ist aktuell, ob Horii und sein Team an diesem Konzept festhalten und bei „Dragon Quest 12: The Flames of Fate“ erneut auf einen stummen Hauptcharakter setzen. Die Community ist in diesem Bereich zumindest gespalten. So gehörte der stumme Held von „Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals“ zu den wenigen Kritikpunkten eines ansonsten rundum gelungenen Rollenspiels.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Entwickler mit „Dragon Quest 12: The Flames of Fate“ den Grundstein für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre legen möchten. Zu den versprochenen Neuerungen gehören ein düsteres Setting, kleinere spielerische Anpassungen sowie moralische Entscheidungen, die von euch getroffen werden müssen.

Daher wäre denkbar, dass der kommende Ableger der langlebigen Rollenspielserie auch beim Hauptcharakter neue Wege gehen wird. Offiziell bestätigt wurde dahingehend aber wie gesagt noch nichts.

Weitere Meldungen zu Dragon Quest XII: The Flames of Fate.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren