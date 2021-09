Dragon Quest XII – The Flame of Fate: Orca als Co-Entwickler bestätigt

Wie bestätigt wurde, gehört auch Orca zu den Studios, die am kommenden Rollenspiel "Dragon Quest XII: The Flames of Fate" arbeiten. Die japanische Schmiede war in der Vergangenheit unter anderem in die Entwicklung des Vorgängers "Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals" involviert.

"Dragon Quest XII: The Flames of Fate" wird noch eine Weile auf sich warten lassen.

Im Mai dieses Jahres kündigten die Verantwortlichen von Square Enix mit „Dragon Quest XII: The Flames of Fate“ den neuesten Ableger der langlebigen Rollenspiel-Serie an.

Wie vor wenigen Tagen bestätigt wurde, wird Square Enix bei der Entwicklung des großen Rollenspiel-Abenteuers vom im japanischen Osaka ansässigen Studio Hexa Drive („Super Bomberman R Online“, „Pro Baseball Spirits 2019“) unterstützt. Heute wurde ein zweites Studio bekannt gegeben, dass als Co-Entwickler von „Dragon Quest XII: The Flames of Fate“ fungieren wird: Orca.

Studio arbeitete bereits am Vorgänger mit

In den vergangenen Jahren trat Orca unter anderem als Co-Entwickler des Vorgängers „Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals“ oder des Flug-Action-Titels „Ace Combat 7: Skies Unknown“ aus dem Hause Bandai Namco Entertainment in Erscheinung. Aktuell befindet sich Orca auf der Suche nach neuem Personal wie einem Character-Artist, einem Cinematic-Artist oder einem Technical-Artist, die am neuen „Dragon Quest“-Abenteuer sowie einem nicht näher genannten Projekt auf Basis der Unreal Engine 5 arbeiten sollen.

Allzu viele Details zu „Dragon Quest XII: The Flames of Fate“ ließ sich Square Enix nicht entlocken. Stattdessen war bisher nur die Rede davon, dass sich die Fans der Reihe dieses Mal auf ein Abenteuer freuen dürfen, das im Vergleich mit den Vorgängern deutlich düsterer und erwachsener ausfällt.

Zudem soll der Titel diverse spielerische Neuerungen spendiert bekommen, mit denen der Reihe der Weg in die Zukunft geebnet wird.

