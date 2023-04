Microsoft: Verärgert über den Mangel an First-Party-Spielen – Bericht

Das Management von Microsoft ist zunehmend unzufrieden mit der Performance der Xbox-Sparte. Das behauptet zumindest der Journalist Jeff Grubb, der ebenfalls vernommen haben will, dass viele Xbox-Spieler mittlerweile den Kauf ihrer Konsole bereuen.

Während Xbox Milliarden Doller in den Kauf von Studios und Publishern investiert, kann eine andere Konsole seit Monaten die Charts dominieren. Dass die PS5 auf nahezu allen großen Märkten vor den Konsolen der Xbox Series positioniert ist, liegt an einer Verbesserung der Liefersituation und zugleich an einer kontinuierlich hohen Nachfrage, die von den Blockbustern der First-Party-Studios beflügelt wird.

Im Gegensatz dazu sind viele Spieler enttäuscht davon, was seit einiger Zeit mit der Xbox Series X/S geboten wird. Und auch Microsoft scheint mit dem Zustand der Xbox zunehmend unzufrieden zu sein. So berichtet der Journalist Jeff Grubb in einer neuen Folge seines Game Mess-Podcasts, dass der Xbox-Hersteller verärgert darüber sei, wie die Dinge für die Spielemarke momentan laufen.

Bereuen Spieler den Kauf der Xbox?

„Ich kann euch sagen, dass sie es nicht sind. Sie sind verärgert“, so Grubb, nachdem er gefragt wurde, ob das Management mit der aktuellen Situation zufrieden sei. „Wir versuchen nur, eine kleine Diagnose zu stellen, richtig? Wisst ihr, sie haben im letzten Jahr kein First-Party-Spiel veröffentlicht. Und wenn euch das nicht stört, wenn ihr immer wieder etwas zum Spielen habt, ist das großartig. Aber viele Leute bereuen es, dass sie ihre Xbox gekauft haben.“

Die neusten Aussagen zur angeblichen Stimmung bei Microsoft folgen auf Verkaufsstatistiken, denen sich entnehmen lässt, dass die Verkäufe der Xbox Series X/S im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sind, während die PlayStation 5 seit einigen Monaten den Konsolenmarkt anführt und im Jahresvergleich mitunter eine Vervielfachung der Verkäufe hinlegen konnte.

Xbox-Spiele wie „Hi-Fi Rush“ konnten zuletzt für keine Trendumkehr sorgen. Und Grubb hat einige mögliche Erklärungen dafür, warum der Titel laut seiner Ansicht nicht die erwarteten Zahlen erreicht hat.

„Nach dem, was ich gehört habe, hat es einfach nicht das Geld eingebracht, das es hätte einbringen müssen. Ich meine, es hat gute Kritiken bekommen, der Buzz war gut. Also wo kann man die Schuld für so etwas suchen? Ist es der Preis, ist es der überraschende Launch. Hätte es mehr verkauft werden können? Oder ist es der Game Pass?“, so Grubb.

Update: Aaron Greenberg, der Marketingchef von Xbox, hat sich zwischenzeitlich zu Wort gemeldet, um die Gerüchte zu widerlegen, dass Hi-Fi Rush eine Enttäuschung war. So betonte er, dass alle Erwartungen erfüllt wurden. „Hi-Fi Rush war für uns und unsere Spieler ein großer Erfolg in allen wichtigen Bereichen und Erwartungen. Wir könnten nicht zufriedener sein mit dem, was das Team von Tango Gameworks mit dieser überraschenden Veröffentlichung abgeliefert hat“, so seine Worte.

In diesem Jahr ist Microsoft mit der Xbox besser aufgestellt. Spiele wie „Redfall“ und „Starfield“ sind geplant. Doch vor allem das zuletzt genannte Spiel muss zu einem Erfolg werden, da die Situation für Microsoft sonst noch nachteiliger werden könnte, wie Analysten kürzlich prognostizierten.

Ebenfalls soll in diesem Jahr ein neues „Forza Motorsport“ auf den Markt kommen, während andere Projekte wie „Fable“ und „Perfect Dark“ weiterhin einer frühen Entwicklungsphase sind.

Microsoft ist weiterhin bestrebt, die eigene Studioflotte zu erweitern. So bereitet sich das Windows-Unternehmen auf den Kauf von Activision Blizzard vor. Doch zumindest „Call of Duty“ soll danach viele Jahre hinweg auf den Plattformen von Sony bleiben. Die Marke wäre demnach kein Kaufanreiz für eine Xbox-Konsole.

