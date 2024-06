Call of Duty Black Ops 6: Wie lang ist die Kampagne? Das sagt Treyarch

Call of Duty Black Ops 6:

Nach der kürzlich erfolgten Enthüllung des Shooters stellte sich der Community die Frage, wie umfangreich die Kampagne von "Call of Duty: Black Ops 6" ausfallen wird. In einem von Videogamer geführten Interview lieferten uns die Entwickler von Treyarch einen Hinweis.

Am vergangenen Wochenende stellten uns Activision und die Entwickler von Treyarch den im Herbst 2024 erscheinenden Shooter „Call of Duty: Black Ops 6“ ausführlich vor.

Wie die Verantwortlichen bestätigten, dürfen wir uns unter anderem über die Rückkehr einer cineastischen Kampagne freuen. Doch wie umfangreich wird die Kampagne ausfallen? Eine konkrete Zahl nannte Yale Miller, Director of Production, im Interview mit The Videogamer zwar nicht, lieferte uns jedoch einen Hinweis zur Spielzeit.

Laut Miller wird sich die Spielzeit der Kampagne von „Call of Duty: Black Ops 6“ an den Vorgängern orientieren. Wie ein Blick auf „How long to beat“ verdeutlicht, können wir also je nach Vorgehensweise und Schwierigkeitsgrad mit einer Spielzeit von sechs bis acht Stunden rechnen.

Feiern die Open Combat Missions ein Comeback?

Im weiteren Verlauf deuteten die Entwickler an, dass in der Kampagne von „Call of Duty: Black Ops 6“ ein Feature aus „Modern Warfare 3“ mit von der Partie sein könnte, das innerhalb der Community für gemischtes Feedback sorgte. Die Rede ist von den sogenannten Open Combat Missions oder kurz OCMs.

Ihren Namen erwähnte Millar zwar nicht, deutete jedoch auf Spielmechaniken hin, die sich doch sehr nach den OCMs aus „Modern Warfare 3“ anhören.

„Ich denke, ein großes Ziel für uns alle ist es, den Spielern die Möglichkeit zu geben, klug zu sein, indem man sie nicht die ganze Zeit auf diese Reise mitnimmt, sondern ihnen die Möglichkeit gibt, zu erkunden und zu entscheiden, wie sie eine Situation meistern wollen“, heißt es dazu.

Auch wenn es den Entwicklern in „Modern Warfare 3“ darum ging, mit den Open Combat Missions für spielerisch frischen Wind zu sorgen, schieden sich an den OCMs die Geister. Kritisiert wurden vor allem der teilweise repetitive Aufbau und die offensichtlichen Ähnlichkeiten zu Warzone-Missionen.

Black Ops 6 setzt in allen Modi eine Internetverbindung voraus

In einem umfangreichen FAQ, das ihr auf der offiziellen Website findet, beantwortete Activision diverse Fragen zu „Call of Duty: Black Ops 6“. Wie aus dem FAQ hervorgeht, setzt der kommende Shooter in allen Modi eine permanente Internetverbindung voraus. Dies gilt auch für die Kampagne.

Zudem wies der Publisher darauf hin, dass auf den alten Konsolen nicht alle geplanten Features zur Verfügung stehen. So wurde der Splitscreen-Multiplayer auf der PS4 sowie der Xbox One aus performancetechnischen Gründen gestrichen und wird lediglich auf den aktuellen Systemen zur Verfügung stehen.

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint am 25. Oktober 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

