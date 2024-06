Call of Duty Black Ops 6: Gameplay Reveal Trailer zum Ego-Shooter veröffentlicht

Call of Duty Black Ops 6:

Activision Blizzard gewährt mit dem Gameplay Reveal Trailer zu "Call of Duty: Black Ops 6" erste Einblicke in die Spionage-Story des Ego-Shooters, der Ende Oktober 2024 im Handel erscheinen wird.

Bereits vor einiger Zeit kursierten Gerüchte, dass sich „Call of Duty“-Fans dieses Jahr auf „Black Ops 6“ freuen dürfen. Offiziell bestätigt wurde dies kürzlich mit einem ersten Trailer. Nun veröffentlichten die Verantwortlichen während des Xbox Games Showcase 2024 den ersten Gameplay-Trailer zum kommenden Ego-Shooter-Blockbuster. Dieser entführt uns in die Zeit nach dem Kalten Krieg (1947-1989) und gewährt uns einen Blick auf einige bekannte Gesichter.

Der neueste Teil setzt mehrere Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers „Black Ops Cold War“ an und versetzt uns in die frühen 1990er. Nach dem Ende des Kalten Krieges haben sich die Vereinigten Staaten von Amerika als einzige Supermacht etabliert. Eine Rolle in der Spionage-Story des First-Person-Shooters spielen unter anderem die beiden Fanlieblinge Frank Woods und Russell Adler. Den Trailer haben wir wie gewohnt unten im Artikel für euch verlinkt.

Die Zombies greifen (wieder) an

Sein Comeback feiert darüber hinaus der beliebte rundenbasierte Zombie-Modus. Hier dürfen sich die Spielerinnen und Spieler ganzen Horden der Untoten entgegenstellen. Das diesmal unter anderem auf zwei brandneuen Karten, die zum Release von „Call of Duty: Black Ops 6“ enthalten sein werden. Für die Zeit nach dem Launch versprechen die Macher von Treyarch und Raven Software bereits weitere Maps für den Zombie- und regulären Multiplayer-Modus.

Apropos Multiplayer-Modus: Zum Launch des kommenden Ego-Shooter-Blockbusters werden direkt 16 neue Karten zur Verfügung stehen, auf denen ihr eure Fähigkeiten unter Beweis stellen dürft. Auf 12 Karten könnt ihr 6v6-Gefechte austragen, während ihr bei den übrigen vier Strike-Maps die Wahl habt, ob ihr 2v2 oder 6v6 spielen möchtet.

Falls ihr „Call of Duty: Black Ops 6“ vorbestellen möchtet, ist das bereits möglich. Neben einem Cross-Gen-Bundle wird im PlayStation Store derzeit auch eine Vault Edition verloren. Beide Versionen des Ego-Shooters beinhalten natürlich das Hauptspiel für PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Vault Edition bietet darüber hinaus noch weitere Bonusinhalte wie die Meisterkunst-Waffensammlung. Als Vorbesteller-Boni winken ein Vorabzugang zur kommenden Open Beta und das Woods-Operator-Paket.

„Call of Duty: Black Ops 6“ befindet sich für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Microsoft Store & Steam) in Entwicklung. Der Release des First-Person-Shooters ist für den 25. Oktober 2024 angesetzt.

Wie gefällt euch der Gameplay Reveal Trailer zu „Call of Duty: Black Ops 6“?

