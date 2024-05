Call of Duty Black Ops 6: Playtests seit zwei Jahren – MW3-Desaster nicht zu befürchten?

Mit “Call of Duty: Black Ops 6” steht der nächste Teil der erfolgreichen Shooter-Reihe in den Startlöchern. In Teilen “spielbar” ist der Titel aber offenbar schon seit Jahren.

Seit gestern steht der Name des nächsten “Call of Duty” offiziell fest. Activision bringt unter der neuen Führung von Microsoft in diesem Jahr “Call of Duty: Black Ops 6” auf den Markt. Auch der Tag der Enthüllung ist kein Geheimnis mehr.

Nach dem Xbox Games Showcase am 9. Juni 2024 werden Fans der Reihe erfahren, was Activision mit dem diesjährigen Teil der Milliarden-Dollar-Reihe in petto hat. Viele Leute wissen es längst. Denn bei Treyarch laufen die Tests – jüngsten Angaben zufolge sogar seit einer ziemlich langen Zeit.

Call of Duty: Black Ops 6 seit zwei Jahren “spielbar”

So berichtet Nicole Havin, die seit 2022 als Game-Designerin bei Treyarch arbeitet, dass sie schon seit Jahren im Shooter unterwegs ist.

Das fertige Spiel liegt natürlich nicht so lange vor. Allerdings schreibt sie, dass sie seit zwei Jahren mit Playtests beschäftigt ist. Außerdem deutet sie im nachfolgenden Tweet Überraschungen an:

i’ve been playtesting this one for 2 years! y’all aren’t ready 😁🤫 #BlackOps6 https://t.co/S7kgg4ClMb — nico from treyarch (@nicolehavin) May 23, 2024

Es ist anzunehmen, dass die Version, die Treyarch vor zwei Jahren „getestet“ hat, nur ein grobes Grundgerüst war. Dennoch ist es interessant zu wissen, dass “Black Ops 6” zumindest in Teilen seit langer Zeit unter die Lupe genommen wird.

Auch für “Call of Duty: Modern Warfare 3”, das im vergangenen November auf den Markt kam, wären umfangreichere Tests und mehr Investitionen in Inhalte ratsam gewesen. Der Shooter erreichte lediglich einen Metascore von 56, bei einem User-Score von 2,1. Spieler griffen dennoch beherzt zu und brachten den Titel regelmäßig in die Verkaufscharts.

Die bisher längste Entwicklungszeit?

Der 2023er Shooter war Berichten zufolge einst als Addon geplant, was sich im Spielumfang widerspiegelt. Mit der längeren Entwicklungszeit des diesjährigen Teils ist eine solche Situation nicht zu befürchten. Hier ist gar von der bisher längsten Entwicklungszeit eines „CoD“ die Rede.

Während “Call of Duty: Black Ops 6” noch keinen Veröffentlichungstermin hat, kommt der Shooter Gerüchten zufolge im Oktober 2024 auf den Markt. Spieler können sich danach offenbar mit dem Golfkrieg beschäftigen. Genaueres erfahren wir schon bald:

Erwartete Aufnahme in den Xbox Game Pass

“Call of Duty: Black Ops 6” ist der erste Teil der Reihe seit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Hier stellte sich zuletzt die Frage, ob es mit einer sofortigen Aufnahme in den Xbox Game Pass einhergeht.

Nachdem die Microsoft-Präsidentin Sarah Bond kürzlich vermuten ließ, dass Abonnenten “Call of Duty: Black Ops 6” am Launch-Tag im Abo finden werden, folgte die “Bestätigung” über eine renommierte Publikation. Gerüchten zufolge bleibt der Abo-Preis damit aber nicht unangetastet.

