Call of Duty Modern Warfare 3: Kurzer Entwicklungszyklus untermauert DLC-Gerüchte

Angaben von Bloomberg zufolge entstand “Call of Duty: Modern Warfare 3” in einem sehr kurzen Entwicklungszyklus, was die DLC-Gerüchte weiter beflügelt. Zudem sollen sich Mitarbeiter betrogen gefühlt haben.

Nach der frühen Freischaltung der Kampagne für Vorbesteller wurde “Call of Duty: Modern Warfare 3” heute offiziell für Konsolen und PC veröffentlicht. Gespielt werden können somit auch die Multiplayer- und Zombie-Modi, die den zuvor negativen Eindruck korrigieren müssen.

Bemängelt wurde die Kampagne von “Call of Duty: Modern Warfare 3” in mehreren Bereichen. Dazu gehört der Umfang, der mit nur wenigen Stunden Spielzeit den Eindruck erweckt, dass die Kampagne lediglich ein zu vernachlässigendes Beiwerk ist.

Untermauert werden mit dem glanzlosen Auftritt auch die Gerüchte, dass “Call of Duty: Modern Warfare 3” einst als DLC für den Vorgänger startete und im Verlauf der Entwicklung zu einem mehr oder weniger vollwertigen Spiel umgebaut wurde.

In weniger als eineinhalb Jahren entstanden

In diese Kerbe schlägt einmal mehr ein neuer Bericht von Bloomberg. Darin wird behauptet, dass die Probleme mit “Call of Duty: Modern Warfare 3” auf einen überstürzten Entwicklungszyklus zurückzuführen seien.

Während jedes neue “Call of Duty”-Spiel normalerweise in einem dreijährigen Zyklus entwickelt wird, hatte das Team von Sledgehammer dem Bericht von Bloomberg zufolge weniger als anderthalb Jahre Zeit, um “Modern Warfare 3” fertigzustellen.

Der Bericht bestätigt im Grunde die erwähnten Spekulationen, dass die Veröffentlichung in diesem Jahr ursprünglich als DLC-Erweiterung für “Modern Warfare 2” geplant war. Allerdings wies Activision diese Behauptungen in der Vergangenheit zurück und beteuerte, dass von Anfang an eine Premium-Veröffentlichung vorgesehen war.

Activisions Behauptung steht wiederum im Kontrast zu den Angaben einiger Mitarbeiter. Bloomberg-Quellen zufolge hatten diese den Eindruck, dass es sich beim neuen Shooter um eine Erweiterung handelte. Tatsächlich wurde einigen von ihnen dem Vernehmen nach direkt mitgeteilt, dass ein DLC für “Call of Duty: Modern Warfare 3” in Arbeit sei, bevor die Pläne eine andere Richtung einschlugen.

Mitarbeiter fühlten sich betrogen

Zudem berichtet Bloomberg, dass einige der Teammitglieder an Wochenenden und nachts arbeiten mussten, um das Spiel rechtzeitig fertigzustellen. Zugleich hätten sie sich „betrogen“ gefühlt.

“Einige Mitarbeiter von Sledgehammer, die nachts und an Wochenenden arbeiten mussten, um das Spiel fertigzustellen, sagten, sie fühlten sich von der Firma betrogen, weil man ihnen versprochen hatte, dass sie nach der Veröffentlichung ihres vorherigen Spiels, Call of Duty: Vanguard, das in einem ähnlich eingeschränkten Entwicklungszyklus entstand, nicht noch einmal eine verkürzte Zeitspanne durchlaufen müssten”, so die Publikation weiter.

“Call of Duty: Modern Warfare 3” kam heute für Konsolen und PC auf den Markt. Mehr zum Shooter, der nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft fortan den Redmondern gehört, ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

