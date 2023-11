Modern Warfare 3: Darum ist das Spiel laut Activision so groß

Einige Spieler dürften beim Download von "Call of Duty: Modern Warfare 3" ihren Augen nicht trauen, denn das Spiel hat in diesem Jahr eine massive Größe. In einer Erklärung versuchte Activision nun zu erläutern, warum die Dateien „größer als im letzten Jahr“ seien.

Wer sich schon auf die diesjährige Ausgabe von „Call of Duty“ gefreut hat, dem dürften spätestens beim Versuch des Downloads Tränen in die Augen steigen. Denn “Call of Duty: Modern Warfare 3” ist auf der PlayStation 5 zum Launch satte 234,9 Gigabyte groß. Die Installation umfasst dabei auch die “Call of Duty HQ”-App. Wurde diese jedoch schon heruntergeladen, fällt der Speicherbedarf kleiner aus.

In einer Stellungnahme hat sich Activision nun zu der enormen Dateigröße zu Wort gemeldet. Das Unternehmen gibt an, dass die Dateien derzeit zwar riesig erscheinen. Aufgrund der Optimierungsbemühungen soll die endgültige Größe für das Spiel jedoch keiner Ausfallen, als in den Jahren zuvor.

Komplette Erfahrung derzeit fast 240 Gigabyte groß

Über Twitter hatte sich Activision kürzlich zu den Dateigrößen von “Call of Duty: Modern Warfare 3” zu Wort gemeldet. Während das Spiel auf dem PC mit rund 172 Gigabyte noch zu bewältigen ist, schlägt der Shooter auf der PlayStation 5 mit gut 234,9 Gigabyte zu Buche. „Dies ist auf die größere Menge an Inhalten zurückzuführen, die an Tag 1 zur Verfügung stehen“, schrieb Activision. „Einschließlich Zombies in der offenen Welt, Unterstützung für die Übertragung von Gegenständen aus Modern Warfare 2 sowie Kartendateien für das aktuelle Call of Duty: Warzone. Als Teil unserer laufenden Optimierungsbemühungen wird die endgültige Installationsgröße kleiner sein, als die kombinierten früheren Call-of-Duty-Erfahrungen.“

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Als Tipp, um der enormen Größe Herr zu werden, gab das Unternehmen an, dass die Nutzer einige Inhalte von „Call of Duty“, die sie nicht verwenden wollen oder aktiv spielen, deinstallieren können. Diese können das Startmenü von “Call of Duty HQ” verwaltet werden. Weitere Informationen will Activision in den kommenden Tagen veröffentlichen.

Weitere Meldungen zu “Call of Duty: Modern Warfare 3”:

“Call of Duty: Modern Warfare 3” soll am 10. November 2023 erscheinen. Vorbesteller können jedoch bereits seit dem 2. November die Story-Kampagne des Shooters spielen. Die kommt jedoch nicht bei allen Spielern gut an. Kritisiert wird dabei unter anderem die geringe Spielzeit.

Quelle: IGN, The Verge

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren