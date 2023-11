Call of Duty Modern Warfare 3: PS5-Version ohne Platin-Trophäe?

Ende der kommenden Woche erscheint mit „Modern Warfare 3“ der neueste Ableger der langlebigen „Call of Duty“-Reihe für den PC und die diversen Konsolen.

Wie bei größeren Titeln üblich, fanden auch im Fall von „Modern Warfare 3“ die entsprechenden Trophäenlisten vor dem Release den Weg ins Netz. Während im Fall der PS4-Fassung keine großen Überraschungen warten, hebt sich die Trophäenliste auf der PS5 ein wenig von ihrem Pendant auf der PlayStation 4 ab.

So wird die PS4-Version von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ als vollwertiges Spiel gelistet und bietet eine Platin-Trophäe. Bei der PS5-Version des Shooters liegt die Sachlage unter Umständen ein wenig anders. Diese wird nämlich als DLC beziehungsweise Erweiterung zu „Modern Warfare 2“ gelistet.

Dies würde wiederum bedeuten, dass auf der PS5 keine Platin-Trophähe geboten wird. Da eine offizielle Bestätigung noch aussteht, sollte die in Umlauf gebrachte Trophäenliste aber erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Wie kürzlich noch einmal bestätigt wurde, dürfen wir uns in „Modern Warfare 3“ nicht nur auf ganz neue Multiplayer-Maps freuen. Darüber hinaus werden mehrere Karten aus „Modern Warfare 2“ ihr Comeback feiern. Großartige Änderungen am Layout der Maps werden nicht vorgenommen. Aufgrund der neuen Gameplay-Features sollen sich die besagten Karten in „Modern Warfare 3“ allerdings ganz anders anfühlen.

Nachdem in den letzten Tagen bereits Gerüchte um ein Bundle, bestehend aus dem neuen Shooter und der PS5 Slim, die Runde machten, wurde das Bundle in dieser Woche auch offiziell angekündigt. In den USA wird das Bundle ab dem 10. November 2023 erhältlich sein. Neben einem Download-Code von „Modern Warfare 3“ ist in dem Bundle die PS5 Slim mit einem Laufwerk enthalten.

In den USA wird das Bundle pünktlich zum nahenden Weihnachtsgeschäft zum Angebotspreis von 499,99 US-Dollar angeboten. Ob und wann auch Europa in den Genuss des Bundles kommt, ist aktuell noch unklar.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 3:

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ erscheint am 10. November 2023 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Per new Call of Duty ads, the PlayStation 5 Slim Disc Edition – Call of Duty: Modern Warfare III console bundle will be $499.

This is basically a new PS5 Slim with MW3 for free, since the PS5 Slim is $499 on its own.

Available November 10. pic.twitter.com/wKguHk3IQP

— CharlieIntel (@charlieINTEL) October 31, 2023