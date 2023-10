Call of Duty Modern Warfare 3: Download des Shooters benötigt massig SSD-Speicherplatz

"Call of Duty: Modern Warfare 3" nähert sich der Veröffentlichung und kann in Kürze via Preload auf die Konsole gebracht werden. Ersten Angaben zum Datenumfang zufolge müssen auf vielen PS5-SSDs zuvor Aufräumarbeiten stattfinden.

Die Spiele der “Call of Duty”-Reihe sind seit Jahren ein ziemlicher Brocken. Und auch das kommende “Modern Warfare 3” ist in Bezug auf die Datengröße wahrlich kein Leichtgewicht.

Laut PlayStation Game Size, dessen System die Sony-Server nach Dateigrößen durchsucht, müssen Käufer der PS5-Version des Shooters 140 GB freischaufeln, um “Call of Duty: Modern Warfare 3” auf ihrer SSD unterzubringen. Der Preload soll am 1. November 2023 starten.

Die Angabe zur Größe bezieht sich laut PlayStation Game Size auf das Basisspiel und die Kampagnen-Packs. Die “Call of Duty HQ”-App ist damit inbegriffen. Befindet sie sich schon auf der PS5, fällt der zusätzliche Speicherbedarf kleiner aus.

Die “Call of Duty HQ”-App dient als eine Art Startbildschirm für frühere “Call of Duty”-Titel und zugleich als Launcher für „Warzone“ und “Modern Warfare 2”. Die ab der Version 01.030.000 89 GB große App wird ebenfalls benötigt, um das kommende “Call of Duty: Modern Warfare 3” zu starten.

Zwei Kampagnen-Packs mit mehr als 50 GB

Die Kampagne wird offenbar in zwei separaten Downloads, die in den USA rund 18 GB und 33 GB groß sind, auf die Konsole gebracht. Regional bedingt variieren alle Zahlen. Beispielsweise benötigt “Call of Duty: Modern Warfare 3” in Europa rund zwei GB mehr. Hier sind es für die Kampagnen-Packs 19,5 GB und 33,7 GB.

Doch auch unabhängig von derartigen Abweichungen sind die GB-Angaben nicht final bzw. längerfristig gültig. Wie “Call of Duty: Modern Warfare 2” im vergangenen Jahr unter Beweis stellen konnte, wird das Spiel mit dem Online-Modus noch schwergewichtiger, später auch mit der Einführung der geplanten Season-Inhalte.

Im vergangenen Jahr war ein 40-GB-Update notwendig, um “Call of Duty: Modern Warfare 2” für die Online-Schlachten fit zu machen. Damit könnte der neue Shooter schon zum Launch nahe an die 200 GB-Marke herankommen, für die “Modern Warfare” aus dem Jahr 2019 sechs Monate benötigte, um sie samt “Warzone” in etwa zu erreichen.

Da der tatsächliche Speicherbedarf auf der SSD nicht selten von den zuvor kommunizierten Angaben abweicht, bleibt abzuwarten, wie sehr die Konsolen zum Launch gefüllt sein werden. Fest steht aber, dass auch “Call of Duty: Modern Warfare 3” wieder zu den Download-Brocken des Jahres gehört.

“Call of Duty: Modern Warfare 3” wird am 10. November 2023 auf den Markt gebracht und setzt unmittelbar an den 2022 erschienenen Vorgänger “Call of Duty: Modern Warfare 2” an. Die Entwicklung wird von Sledgehammer geleitet, wobei Infinity Ward tatkräftig unterstützend mitwirkt.

