Modern Warfare 3: Licht und Schatten in der Betaversion – Spieler-Feedback

In den letzten Tagen wurde fleißig getestet.

Bis heute Abend um 19 Uhr können die PlayStation-Spieler noch die „Modern Warfare 3“-Beta spielen. Natürlich wurde in den letzten Tagen schon fleißig getestet, weshalb sich die Teilnehmer schon ein klares Bild vom neuen Shooter gemacht haben. Dabei haben wir viel Positives, aber auch negative Anmerkungen gehört.

Unter anderem loben die Spieler das gelungene Movement. Es ist schneller als im Vorgänger und bringt das altbekannte Slide-Cancelling zurück. Das Map-Voting und die Minimap mit roten Punkten aus früheren Teilen kommen ebenfalls gut an. Ebenfalls positiv erwähnt wurde die verbesserte Sicht beim Schießen.

So gut eure Sicht beim Schießen auch ist, so schlecht erkennt ihr eure Gegner. Immer wieder kommt es zu Situationen, in denen ihr versehentlich auf einen Teammate schießt. Der Grund dafür: Statt roten Namen über dem Operator seht ihr ein Symbol, das auf weitere Entfernung schlecht zu erkennen ist.

Bei der Time-To-Kill sind die Leute wiederum gespalten. Zwar ist sie grundsätzlich höher als im vorherigen Teil, doch sie macht durch Schwankungen auf sich aufmerksam. Mal geht der Feind schnell down, mal braucht er gefühlt ein halbes Magazin. Höchstwahrscheinlich wird das Entwicklerteam hier aber noch Anpassungen vornehmen.

SBMM spaltet wieder die Gemüter

Das wohl größte Streitthema ist aber mal wieder das Skillbased Matchmaking. Gerade die besseren Spieler finden auch dieses Mal, dass dieses System zu stark eingestellt ist. Schon am zweiten Betatag seien lauter „Gigasweats“ in den Lobbies unterwegs gewesen, meint zumindest der bekannte YouTuber CouRage.

Ob Sledgehammer Games bis zum Release noch Änderungen am SBMM vornimmt? Möglich, aber eher unwahrscheinlich. Auch in den vergangenen Ablegern war das fähigkeitenbasierte Matchmaking deutlich zu spüren – sowohl während der Beta als auch in der Vollversion.

Weiter geht die Betaphase am 12. Oktober, also am Donnerstag. Auf PlayStation können alle spielen, auf der Xbox und dem PC hingegen die Vorbesteller. Vom 14. bis zum 16. Oktober dürfen dann alle Gamer spielen.

