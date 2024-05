Ghost of Tsushima: Update 2.19 für PS4 und PS5 zum Download – Changelog liefert Details

"Ghost of Tsushima" hat nach längerer Zeit ein neues Update erhalten. Was sich damit ändert, verrät der offizielle Changelog.

“Ghost of Tsushima“ gehört nicht mehr zu den neusten Spielen auf dem Markt. Allerdings sorgte die Ankündigung der PC-Version noch einmal für einen Popularitätsschub.

Und auch Konsolenspieler gehen nicht leer aus. Denn das Open-World-Actionspiel hat für PS4 und PS5 ein neues Update erhalten, das nicht zufällig vor dem bevorstehenden PC-Launch zum Download bereitgestellt wurde.

Crossplay und Fehlerbehebungen

Laut Sucker Punch wird mit dem Update 2.19 die Crossplay-Unterstützung von “Gost of Tsushima” integriert, bevor die PC-Version am 16. Mai 2024 auf dem Rechenknecht zum Einsatz kommt.

Das heißt, Spieler auf den PlayStation-Systemen können sich im Koop-Modus „Legends“ nach der Aktualisierung mit PC-Spielern verbünden, sobald das Spiel auf dieser Plattform an den Start geht.

Das Update 2.19 von “Ghost of Tsushima” hat allerdings noch mehr zu bieten. Es behebt außerdem „ein XP-Problem bei Rang 999 in Legends“. Ebenfalls wurde ein Bug verscheucht, der einen zusätzlichen Spieler in Zweier-Teams ermöglicht hatte. Einige „zusätzliche Korrekturen“ runden das Paket an Verbesserungen und Erweiterungen ab.

Changelog zum Update 2.19 von Ghost of Tsushima:

Der Patch fügt die initiale Unterstützung für Crossplay-Dienste für die kommende PC-Veröffentlichung hinzu.

Ein XP-Problem bei Rang 999 in Legends wurde behoben.

Ein Exploit, der einen zusätzlichen Spieler in Zweierteams ermöglichte, wurde entfernt.

Weitere Korrekturen vorgenommen.

Die PC-Version von “Ghost of Tsushima” erscheint wie angegeben am 16. Mai 2024. Was der PC leisten muss, um den minimalen oder hohen Anforderungen gerecht zu werden, war jüngst Thema einer Ankündigung.

Nachfolgend könnt ihr einen Blick darauf werfen:

Interessanter als die PC-Specs ansich war die Bestätigung, dass PlayStation-Spiele auf dem PC beginnend mit “Ghost of Tsushima” ein Overlay erhalten, mit dem die Features des PlayStation-Networks auf diese Plattform kommen. Das schließt Trophäen und Freundeslisten ein. Informationen zum PC-Overlay sind in dieser Meldung zusammengefasst.

