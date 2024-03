Ghost of Tsushima: PC-Version mit Termin angekündigt

Ghost of Tsushima:

Sony hat die PC-Version von "Ghost of Tsushima" offiziell angekündigt. Sie bekam einen Termin und auch die ersten technischen Details liegen vor.

Nach vorangegangenen Gerüchten hat Sony Interactive Entertainment am Mittwochnachmittag angekündigt, dass “Ghost of Tsushima” für den PC erscheinen wird. Der Launch erfolgt als Director’s Cut, wie er 2021 auch auf der PS5 landete.

Die Entwicklung des PC-Ports übernahm das Team von Nixxes. Die Veröffentlichung ist für den 16. Mai 2024 geplant – sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store.

Das bietet die PC-Version von Ghost of Tsushima

Die PC-Version von „Ghost of Tushima“ kommt mit einigen speziellen Features daher. Mit der Integration von Ultrawide-Monitoren wurde der Titel für 21:9- und 32:9-Auflösungen optimiert und unterstützt sogar 48:9-Auflösungen für Triple-Monitor-Setups.

NVIDIA DLSS 3 und AMD FSR 3 sind sowohl mit Upscaling- als auch Frame-Generierungsoptionen verfügbar. Intel XeSS Upscaling wird unterstützt. NVIDIA DLAA und FSR 3 Native AA helfen wiederum dabei, die Bildqualität zu verbessern.

Eine Controller-Unterstützung bietet “Ghost of Tushima” auf dem PC ebenfalls. Und mit Steam-Input können Spieler das Peripheriegerät ihrer Wahl neu konfigurieren.

Bei Verwendung des DualSense-Controllers mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern profitieren PC-Spieler von den PS5-Grundfunktionen. Dadurch wird etwa beim Bogenschießen oder Schwertkampf die Spannung direkt erlebbar gemacht.

Nachfolgend ein Trailer zur heute angekündigten PC-Version von „Ghost of Tsushima:

Der erste Trailer zur PC-Version stellt die Features vor, die auf dieser Plattform unterstützt werden.

Spieler übernehmen im 2020 zunächst für PS4 veröffentlichten “Ghost of Tsushima” die Rolle von Jin Sakai, einem Samurai-Krieger, dessen Abenteuer in der japanischen Geschichte und den Traditionen des Samurai-Films verwurzelt sind.

Der “Ghost of Tsushima Director’s Cut” folgte im August 2021 und beinhaltet neben dem Grundspiel die Story-Erweiterung „Iki Island“, in der Jin an einen neuen Ort reist, um einen mongolischen Stamm zu bekämpfen.

Nach Angaben von Sucker Punch wurde das Spiel bis Juli 2022 9,73 Millionen Mal verkauft. Diese Angabe dürfte mittlerweile überholt sein.

Neue PC-Strategie soll Margen stärken

“Ghost of Tsushima” ist Teil der neuen Sony-Initiative, die eine verstärkte Veröffentlichung von PlayStation-Spielen für den PC vorsieht. Ziel ist es, die zuletzt schwächelnden Margen zu erhöhen:

Mit “Helldivers 2” landete ein Sony-Spiel, das von einem externen Studio entwickelte wurde, parallel zum PS5-Launch auch auf dem PC. Der Erfolg überraschte nicht nur Spieler, sondern auch die beteiligten Unternehmen.

Heute folgte die Meldung, dass der “Helldivers 2″-Entwickler angeblich von Sony übernommen wurde, was der Arrowhead-CEO Johan Pilestedt auf Twitter vehement dementiert.

Kurioserweise sagte der verantwortliche (und unbekannte) Insider auch die Ankündigung der PC-Version von “Ghost of Tsushima” für heute voraus. Allerdings dürfte ein anderer Leaker als Inspiration gedient haben.

