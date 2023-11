Call of Duty: Neues Advanced Warfare-Spiel wurde wohl für Modern Warfare 3 eingestellt

Einem aktuellen Bericht zufolge, wollte Sledgehammer Games ursprünglich nicht an "Call of Duty: Modern Warfare 3" arbeiten. Stattdessen habe das Entwicklerteam seine Hoffnungen in ein neues "Advanced Warfare"-Spiel gesetzt.

Heute erscheint mit „Call of Duty: Modern Warfare 3“ der neueste Teil der erfolgreichen Ego-Shooter-Reihe weltweit im Handel. Allerdings hätte es wohl auch ganz anders kommen können, denn das Entwicklerteam von Sledgehammer Games wollte angeblich eigentlich an einem neuen „Advanced Warfare“-Game arbeiten. Das geht zumindest aus einem aktuellen Bloomberg-Bericht des gut vernetzten Brancheninsiders Jason Schreier hervor.

In seinem neuen Artikel geht Schreier unter anderem auf die Entwicklungsgeschichte des Titels und die ursprünglichen Pläne hierfür ein.

Sequel oder Spin-off? Neues Advanced Warfare sollte kommen

Laut Schreiers Quellen sei ursprünglich wohl nicht geplant gewesen, dass Sledgehammer Games an „Modern Warfare 3“ arbeitet. Stattdessen habe das Team bei Activision Blizzard einen Pitch für einen anderen Ableger der FPS-Franchise eingereicht. Hierbei sollte es sich dem Bloomberg-Journalisten zufolge um ein neues „Advanced Warfare“-Game handeln. Ob dies ein zweiter Teil, ein Spin-off oder ein Reboot der Reihe werden sollte, sei unklar.

Dafür habe laut Schreier jedoch festgestanden, dass der Titel neben einer Story-Kampagne auch einen Multiplayer- sowie einen Zombie-Modus beinhalten sollte. Noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium sei der verantwortliche Publisher allerdings eingeschritten. Activision Blizzard habe dem Team von Sledgehammer mitgeteilt, dass sie ihr Projekt einstellen müssten, um an „Call of Duty: Modern Warfare 3“ zu arbeiten.

Wie Schreier von seinen Quellen erfahren haben möchte, würde sich die finale Version des Ego-Shooters deutlich von dem unterscheiden, was das Entwicklerstudio ursprünglich für „MW3“ im Sinn hatte. Das Unternehmen selbst hat sich inzwischen in einem offiziellen Statement geäußert und Schreiers Bericht zumindest teilweise widerlegt. Darin heißt es, das Team sei „unglaublich stolz auf Modern Warfare 3“, sowohl auf das fertige Spiel als auch die noch kommenden Inhalte.

Letztendlich sei die jüngste Auskopplung der „Call of Duty“-Franchise dem Bloomberg-Bericht zufolge vor allem deshalb entstanden, um gewissermaßen eine Lücke im Release-Kalender von Activision Blizzard auszufüllen. Activision Blizzard soll es als einfacher erachtet haben, eine direkte Fortsetzung zu „Modern Warfare 2“ zu entwickeln, anstatt in diesem Jahr rechtzeitig ein völlig neues Spiel auf den Markt zu bringen.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ erscheint am 10. November 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie die Xbox Series X|S und den PC (via Steam).

