Call of Duty Black Ops 6: FAQ liefert Antworten zu Online-Pflicht, Splitscreen und mehr

Am gestrigen Sonntagabend stellten uns Activision und die Entwickler von Treyarch den im Herbst erscheinenden Shooter „Call of Duty: Black Ops 6“ ausführlich vor.

Ergänzend dazu stellten die Verantwortlichen auf der offiziellen Website ein umfangreiches FAQ zur Verfügung. Dem FAQ lässt sich unter anderem entnehmen, dass „Call of Duty: Black Ops 6“ auf allen Plattformen eine permanente Internetverbindung voraussetzt. Dies gilt laut Activision ausdrücklich auch für die Kampagne.

Laut dem Publisher unterstützt die Internetverbindung die Entwickler bei ihrem Vorhaben, eine „Grafik in höchster Qualität“ zu bieten.

PS Plus und Game Pass Core werden für die Kampagne nicht benötigt

Weiter geht aus dem FAQ hervor, dass für das Spielen der Kampagne keine aktive PlayStation Plus- oder Xbox Game Pass Core-Mitgliedschaft benötigt wird. „Um die beste Grafikqualität zu liefern und gleichzeitig den Speicherplatz des Spiels auf Ihrer Festplatte zu reduzieren, wird Call of Duty: Black Ops 6 in allen Spiel-Modi auf das Textur-Streaming setzen“, so Activision.

„Das bedeutet, dass Sie eine permanente Internetverbindung benötigen, um jeden Spielmodus zu spielen. Einschließlich der Kampagne. Wenn Sie auf einer Konsole spielen, dann können Sie die Kampagne ohne einen Premium-Abonnementdienst wie Game Pass Core oder PlayStation Plus spielen.“

Ein weiteres Thema, das im FAQ angesprochen wird, ist der lokale Splitscreen-Multiplayer. Dieser wird laut Activision lediglich auf den aktuellen Systemen PS5 beziehungsweise Xbox Series X/S zur Verfügung stehen. Aufgrund von performancetechnischen Gründen bleiben die mittlerweile betagten Konsolen PS4 und Xbox One beim Splitscreen außen vor.

Der Shooter erscheint im Oktober

Im Zuge der gestrigen Ankündigung bestätigte Activision nicht nur die Gerüchte um den Release im Oktober. Darüber hinaus sprach das Unternehmen über den Umfang von „Call of Duty: Black Ops 6“ und kündigte an, dass neben der Kampagne eine umfangreiche Mehrspieler-Komponente und natürlich der Zombie-Modus mit von der Partie sind.

Ergänzend zur Standardversion des Shooters wartet im PlayStation Store die Vault-Edition. Diese wird für 109,99 Euro angeboten und umfasst neben dem Hauptspiel diverse digitale Extras. Darunter das Operator-Paket „Jäger Gegen Gejagte“, die „Meisterkunst-Waffensammlung“ oder das „Woods-Operator-Paket“.

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint am 25. Oktober 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren