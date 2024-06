Call of Duty Black Ops 6: Omnimovement-System soll ein neuer Standard werden

Call of Duty Black Ops 6:

Vom neuen Ominimovement-System ist Treyarch so überzeugt, dass sie auf einen neuen Standard im Shooter-Genre hoffen.

Eine der größten Neuerungen von „Call of Duty: Black Ops 6“ ist das Omnimovement-System. Es erlaubt dem Spieler, in alle Richtungen zu sprinten. Somit könnt ihr nicht nur wie bisher nach vorne, sondern auch nach links, rechts und sogar nach hinten rennen. Auch in verschiedene Richtungen springen und hechten ist dadurch möglich.

Das Ergebnis davon ist ein deutlich flinkeres Movement. Treyarchs Produktionsleiter ist davon so überzeugt, dass er auf einen neuen Standard im Shooter-Genre hofft. Das Entwicklerteam würde sich freuen, wenn andere Studios eine Funktion dieser Art in ihrem kommenden Spiel implementieren.

Wir hoffen, dass es zu einem Standard wird. Ich denke, wenn es wirklich gut ist, wird es nicht nur zum Standard für andere Call of Duty-Spiele werden. Yale Miller über das Omnimovement-System

„Die Zeit wird zeigen“, ob dieses innovative System bei den Leuten gut ankommt, sagt Miller. Sollte es sich als „großartig“ erweisen, werden sie „es haben wollen“.

Warum das Omnimovement gut ankommen könnte? Weil es auf der Realität basiert. Dadurch sei der Spieler in der Lage, „all die Dinge zu tun, die echte Menschen tun können.“

Treyarch freut sich aufs Beta-Feedback

Miller freut sich schon auf die Beta von „Black Ops 6“, in der die Teilnehmer das neue System ausprobieren können. Sie werden verschiedene Wege finden, um es zu ihrem Vorteil zu nutzen, glaubt der Produktionsleiter.

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint am 25. Oktober dieses Jahres für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Vorbestellen ist inzwischen möglich, der Preis beträgt 79,99 Euro. Falls ihr den Gameplay-Reveal-Trailer noch nicht gesehen habt, könnt ihr das hier nachholen.

