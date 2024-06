Dragon Age The Veilguard: Details zum Kampfsystem, dem Aufbau der Welt und den Begleitern

Ergänzend zur ausführlichen Gameplay-Präsentation in dieser Woche erreichten uns weitere Details zu BioWares Rollenspiel "Dragon Age: The Veilguard". Diese drehen sich um die Gestaltung der Spielwelt, das Kampfsystem sowie die Begleiter.

In dieser Woche stellten uns die Entwickler von BioWare „Dragon Age: The Veilguard“ in einer ausführlichen Gameplay-Enthüllung vor. Solltet ihr die Präsentation verpasst haben, könnt ihr sie hier nachholen.

Kurz nach der offiziellen Enthüllung erreichten uns weitere Details zum neuen Rollenspiel von BioWare. Beispielsweise wurden ein Foto-Modus und die Darstellungs-Modi auf den Konsolen bestätigt. Ergänzend dazu ging ein Preview von IGN auf das Kampfsystem von „Dragon Age: The Veilguard“ ein. Dem Artikel lässt sich entnehmen, dass die Resistenzen und Schwächen gegen die unterschiedlichen Schadensarten ein wichtiger Teil der Kämpfe sein werden.

Eure Aufgabe auf dem Schlachtfeld besteht darin, die Schwächen eurer Widersacher aufzudecken und gezielt auszunutzen. Hier spielt eine strategische Zusammenarbeit mit euren Begleitern eine wichtige Rolle.

Wie werden neue Fähigkeiten freigeschaltet?

Weiter ging aus der Vorschau hervor, dass ihr Fähigkeiten in „Dragon Age: The Veilguard“ nicht nur mit Levelaufstiegen freischaltet. Auch die Beziehung eurer Begleiter untereinander hat Einfluss auf die Fertigkeiten, die eure Gruppe erlernt. „Jeder Ihrer Reisegefährten hat eine wirklich komplexe Hintergrundgeschichte, seine eigenen Probleme und tiefe Beweggründe“, ergänzte Game Director Corinne Busche.

„Und diese spielen sich in einigen wirklich gut ausgearbeiteten Charakterbögen ab. Missionen, die für sie einzigartig sind, aber letztlich in die größere Geschichte eingebunden sind. Und auf dem Weg dorthin werden wir für jeden von ihnen folgenschwere Entscheidungen treffen, die manchmal beeinflussen, wer sie sind, manchmal herzzerreißend sind […] und manchmal für Freude sorgen.“

Bezüglich der Spielwelt ergänzte Busche, dass wir in „Dragon Age: The Veilguard“ nicht mit einer klassischen Open-World rechnen sollten. Stattdessen setzen die Entwickler auf ein missionsbasiertes Gameplay, in dem unser Weg in zahlreiche Gebiete führt. Diese fallen zum Teil recht umfangreich aus und bieten laut Busche unterschiedliche Geheimnisse, die auf ihre Entdeckung warten.

Großen Wert legten die Entwickler auf die Tatsache, dass sämtliche Inhalte und Areale von Hand erschaffen wurden.

Optionale Quests sorgen für Abwechslung

Wie es sich für ein großes Rollenspiel gehört, bietet euch natürlich auch „Dragon Age: The Veilguard“ optionale Missionen. Die Sidequests fallen laut Busche abwechslungsreich aus und lockern so das Spielgeschehen auf.

„Einige von ihnen sind sehr sorgfältig kuratiert. Vor allem wenn es um die Motivationen und Erfahrungen der Gefährten geht“, sagte Busche.

„Man befindet sich ihnen auf einer Reise“, heißt es weiter. „Bei anderen Quests untersucht man eine vermisste Familie… und das gesamte Moor steht einem offen. Man sucht nach Hinweisen und findet einen Weg, um ihr Verschwinden aufzuklären. Es gibt also wirklich keine Einheitslösung. Aber ich möchte betonen, dass unser Ansatz handgemacht und kuratiert ist.

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint im Herbst 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Dragon Age: The Veilguard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren