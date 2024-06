Dragon Age The Veilguard: Grafik-Modi bestätigt und Frage nach Foto-Modus beantwortet

Dragon Age The Veilguard:

Ergänzend zur gestrigen Gameplay-Enthüllung erreichten uns weitere Details zu BioWares neuem Rollenspiel "Dragon Age: The Veilguard". Diese drehen sich um die Grafik-Modi, den Foto-Modus und mehr.

Nach dem Reveal-Trailer auf dem Xbox Games Showcase 2024 lieferten uns Electronic Arts und BioWare am gestrigen Dienstag eine umfangreiche Gameplay-Enthüllung zu „Dragon Age: The Veilguard“.

Diese stellte euch das Rollenspiel ausführlich vor und lieferte zahlreiche Eindrücke aus dem Spielgeschehen. Solltet ihr die Gameplay-Enthüllung verpasst haben, dann könnt ihr euch die Präsentation hier anschauen. Im Anschluss an die offizielle Enthüllung des Rollenspiels wurden weitere Details zu „Dragon Age: The Veilguard“ genannt.

Diese drehten sich um Themen wie die Darstellungs-Modi auf den Konsolen, einen Foto-Modus oder die romantischen Beziehungen der Begleiter untereinander.

Es warten die klassischen Grafikoptionen

Zum einen bestätigte EA auf Nachfrage, dass „Dragon Age: The Veilguard“ auf den Konsolen einen Qualitäts- und einen Performance-Modus bieten wird. Abgesehen von der Tatsache, dass BioWare beim Performance-Modus auf eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde abzielt, nannte EA jedoch keine konkreten Werte. Wie der Publisher ausführte, werden diese folgen, wenn sich „Dragon Age: The Veilguard“ seiner Fertigstellung nähert.

„Dragon Age: The Veilguard wird auf den Konsolen über Performance- und Qualitäts-Modi verfügen, damit die Spieler die von ihnen bevorzugte visuelle Wiedergabetreue wählen können. Wir werden in den kommenden Monaten mehr über die genaue Performance berichten, wenn wir die Entwicklung abgeschlossen haben“, so ein Sprecher von EA.

Wie aus einem Preview von Digital Trends hervorgeht, wird das neue „Dragon Age“ zum Launch über einen Foto-Modus verfügen. Mit diesem könnt ihr Schnappschüsse aus dem laufenden Spielgeschehen heraus anfertigen und anschließend teilen.

Details zu möglichen Filtern oder Effekten, mit denen ihr die Bilder bearbeiten und individualisieren könnt, stehen leider noch aus.

Romanzen auch unter den Begleitern

Wenig überraschend feiern die Romanzen der Vorgänger in „Dragon Age: The Veilguard“ ein Comeback. Wie Creative Director John Epler im Interview mit Eurogamer bestätigte, werden die Begleiter auch untereinander romantische Beziehungen unterhalten. „In Dragon Age-Spielen, BioWare-Spielen, ist die Romantik ein zentraler Bestandteil“, so Epler.

„Bei der Romantik wollten wir jedem Charakter seine eigene Note oder seinen eigenen Stil verpassen. Manche Charaktere sind vielleicht ein bisschen heißer, während andere vielleicht ein bisschen unschuldiger sind. Aber für jeden von ihnen kann man diese Beziehungen aufbauen.“



Der Creative Director weiter: „Und das Interessante an diesem Spiel ist, dass Charaktere, die man nicht romantisch einbindet, sich vielleicht selbst eine Romanze suchen. Sei es innerhalb des Teams oder in der Welt selbst.“

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint im Herbst 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Dragon Age: The Veilguard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren