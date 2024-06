PS Plus Premium: Trophäenjäger aufgepasst – Mehrere Retro-Titel mit Platin-Trophäen erweitert

Retrofans, die gleichzeitig Spaß am Sammeln von Trophäen haben, dürfen sich in dieser Woche freuen. So wurden gleich mehrere Titel, die unter anderem über PlayStation Plus Premium gespielt werden können, mit der Unterstützung von Trophäen versehen.

Zu den Vorzügen der PlayStation Plus-Stufe Premium gehört eine Bibliothek an ausgewählten Klassikern, die ihr ohne zusätzliche Kosten auf den modernen PlayStation-Konsolen spielen könnt.

Ein Highlight für alle Trophäenjäger: Ein Großteil der First-Party-Klassiker startete mit der Unterstützung der Trophäen. Doch auch Spiele der Dritthersteller werden dahingehend erweitert. Beispielsweise wurden kürzlich gleich mehrere Klassiker, die ihr über PS Plus Premium beziehen könnt, mit der Unterstützung des Features versehen – eine Platin-Trophäe inklusive.

Im Detail haben wir es hier mit „Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue“, „Toy Story 3“, „Alone in the Dark: The New Nightmare“ und „Oddworld: Abe’s Exoddus“ zu tun.

Das müsst ihr für die Platin-Trophäen leisten

Um die begehrten Platin-Trophäen zu ergattern, müsst ihr in den beiden „Toy Story“-Titeln beispielsweise das Spiel abschließen und die diversen Sammelgegenstände finden. „Alone in the Dark: The New Nightmare“ stellt euch vor die Aufgabe, diverse Bosse zu besiegen, Waffen einzusammeln und geheime Reliquien zu finden.

„Oddworld: Abe’s Exoddus“ hingegen hält ungewöhnliche Aufgaben bereit. Beispielsweise müsst ihr den Protagonisten Abe an einer elektrischen Wand sterben lassen oder mit ihm in den Tod stürzen.

Weitere Details liefern euch die Trophäen-Listen zu den Klassikern:

Platin-Trophäen auch für Fans der PS2-Ära

Im Rahmen der „Days of Play 2024“ schaltete Sony in dieser Woche drei weitere PS2-Klassiker für PlayStation Plus Premium frei. Sly Raccoon, Star Wars: The Clone Wars und Tomb Raider: Legend, die mit einem aktiven Premium-Abo ohne weitere Kosten heruntergeladen und gespielt werden können.

Welche Trophäen und damit verbundenen Aufgaben in den drei PS2-Klassikern warten, erfahrt ihr hier:

