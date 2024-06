Life is Strange Double Exposure: 30-Euro-Upgrade lässt Fans schon jetzt auf die Barrikaden gehen

Am vergangenen Wochenende kündigte Square Enix mit "Life is Strange: Double Exposure" einen weiteren Teil der beliebten Adventure-Reihe an. Allerdings ist es vor allem die knapp 90 Euro teure Ultimate Edition, die derzeit für Wirbel sorgt.

Auch die Fans der erfolgreichen Adventure-Reihe „Life is Strange“ durften sich im Rahmen des großen Xbox Games Showcase 2024 am Sonntagabend über eine Neuankündigung freuen.

Wie Square Enix bekannt gab, arbeitet Deck Nine Games, das Studio hinter „Before the Storm“ und „True Colors“, aktuell an „Life is Strange: Double Exposure“. Auch wenn sich die Community zunächst vor allem über die Rückkehr von Max freute, sollte die Vorfreude nicht lange halten.

Stattdessen sorgt die rund 90 Euro teure Ultimate Edition aktuell dafür, dass die Fans auf die Barrikaden gehen und ihrem Unmut auf X (ehemals Twitter), Reddit und weiteren Plattformen Luft verschaffen. Doch woran stören sich die Spielerinnen und Spieler?

Ein 30 Euro teurer Schutz gegen Spoiler?

Aufschluss gibt die offizielle Beschreibung der besagten Ultimate Edition im PlayStation Store. Hier heißt es: „Kapitel 1 & 2 werden über ein separates, herunterladbares Produkt 14 Tage vor Spielerscheinung freigeschaltet. Speicherdaten werden auf die Vollversion übertragen. Wenn du Kapitel 1 und 2 abgeschlossen hast, kannst du direkt Kapitel 3 spielen.“

Oder anders ausgedrückt: Wer gewillt ist, 30 Euro Aufpreis in Kauf zu nehmen, erhält neben diversen Extras wie Outfits einen 14-tägigen Vorabzugriff auf die ersten beiden Kapitel. Neben dem Aufpreis für den früheren Zugriff sind es vor allem die damit einhergehenden möglichen Spoiler, die der Community sauer aufstoßen.

„Die Leute werden es am ersten Tag kaufen. Nur weil sie das Geld haben und Max lieben“, schrieb ein Spieler auf Reddit. „Ich hasse diese Vorgehensweise so sehr. Besonders in diesem Genre, wo Spoiler das Erlebnis ruinieren können.“ Ein anderer merkte an: „Um nicht in Spoiler verwickelt zu werden, werde ich die Ultimate Edition vorbestellen. Eine sehr schlechte Entscheidung von Square Enix.“

Auf X wurde ein User noch deutlicher: „Ich bin dafür! Wofür ich nicht hier bin, ist, Leute dazu zu bewegen, eine Ultimate Edition zu kaufen, um zwei Wochen früher Zugriff auf die ersten beiden Kapitel der Geschichte zu bekommen. Das ist bei so einem Spiel einfach ekelhaft.“

Square Enix äußerte sich bislang nicht

Kritik, zu der sich weder Square Enix noch die Entwickler von Deck Nine Games äußerten. „Life is Strange: Double Exposure“ erzählt die Geschichte der jungen Max Caulfield, die ihre Freundin Safi tot im Schnee vorfindet. Max öffnet eine zweite Zeitlinie, in der Safi zwar noch am Leben ist, sich jedoch in großer Gefahr befindet.

„Kann Max mit ihrer neuen Kraft, zwischen zwei Zeitlinien hin- und herzuwechseln, denselben Mord lösen und verhindern?“, so die offizielle Beschreibung. Ihr erkundet zwei unterschiedliche Zeitlinien und seht euch dabei mit einem gnadenlosen Rennen gegen die Zeit konfrontiert.

„Life is Strange: Double Exposure“ erscheint am 29. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Life is Strange: Double Exposure.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren