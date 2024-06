Life is Strange Double Exposure: Erster Trailer zum Adventure-Game bestätigt Max‘ Rückkehr

Max Caulfield is back! Richtig gelesen, die beliebte Protagonistin rückt in "Life is Strange: Double Exposure" erneut in den Fokus. Was sie diesmal erlebt, erfahrt ihr im ersten Trailer zum kommenden Adventure-Game.

Nach „True Colors“ ist noch längst nicht Schluss, denn Square Enix hat mit „Life is Strange: Double Exposure“ den nächsten Teil der beliebten Adventure-Game-Reihe angekündigt. Doch nicht nur das, denn der erste Trailer zum kommenden Spiel bestätigt die Rückkehr von Max Caulfield, der Protagonistin des Originalspiels! Allerdings folgt scheint ihr der Tod noch immer zu folgen, denn unsere inzwischen etwas ältere Hauptfigur findet ihre beste Freundin tot auf.

Erneut will Max versuchen, das Schicksal auszutricksen, indem sie ihre Zeit-Kräfte einsetzt. Allerdings haben sich diese seit ihrer Schulzeit verändert und so beginnt eine neues Abenteuer. Das Ziel ist natürlich klar: Safis Tod irgendwie ungeschehen machen. Das dürfte jedoch, „LiS“-typisch, nicht allzu einfach werden. Den fast zwei Minuten langen offiziellen Announce Trailer haben wir wie gewohnt weiter unten im Artikel für euch eingebunden.

Eine Reise in eine fremde Welt

Wie gerade bereits kurz angerissen, ist etwas mit Max‘ übernatürlichen Kräften geschehen, seit sie Arcadia Bay den Rücken gekehrt hat. Damals konnte sie mit ihrer Fähigkeit die Zeit zurückdrehen, um Ereignisse zu verändern. In „Life is Strange: Double Exposure“ scheint dies hingegen nicht mehr zu funktionieren. Statt in der Zeit zurückzureisen, findet sich unsere Heldin plötzlich in einer alternativen Zeitlinie wieder, in der ihre Freundin Safi noch immer lebt.

Allerdings bemerkt Max schon bald, dass sich auch dieser Version von Safi in Gefahr befindet, denn der Killer bereitet seinen nächsten Zug vor! Das jedoch nicht nur in der alternativen Zeitlinie, sondern auch in ihrer eigenen. Somit beginnt ein erbitterter Wettlauf gegen die Zeit, denn nur Max kann verhindern, dass der Killer in beiden Realitäten zuschlägt und so womöglich weitere Leben nimmt. Ob unsere Protagonistin dem Mörder das Handwerk legen kann?

Weitere Details zu „Life is Strange: Double Exposure“ sind bisher noch nicht bekannt. Doch ausgehend vom ersten Trailer scheint das bekannte und bewährte Gameplay der Reihe auch im neuesten Teil erhalten zu bleiben. Dementsprechend dürfte ein großer Fokus auf der Erkundung der Areale, etwa des Caledon University-Campus, liegen. Des Weiteren dürfen wir wohl an bestimmten Stellen erneut mit unseren Aktionen den Verlauf der Story beeinflussen.

Bereits für den 13. Juli 2024 hat Square Enix übrigens einen Livestream zum Adventure-Game angekündigt, in dem mehr Informationen zum nächsten Teil der Reihe enthüllt werden sollen. Während des Livestreams dürfen Fans einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung des Spiels werfen, das bei Entwicklerstudio Deck Nine Games entsteht. Darüber hinaus können Zuschauer und Zuschauerinnen einen exklusiven Blick auf Gameplay-Material erhaschen.

„Life is Strange: Double Exposure“ erscheint am 29. Oktober 2024 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC im Handel. Zu einem späteren Zeitpunkt soll eine Version für die Nintendo Switch folgen. Auswählen könnt ihr zwischen einer Standard Edition, einer Deluxe Edition und einer Ultimate Edition. Bestellt ihr letztere jetzt vor, erhaltet ihr bereits am 15. Oktober 2024 Zugriff auf die ersten zwei Kapitel des Adventure-Spiels.

Announce Trailer:

Key Art:

Freut ihr euch über Max‘ Rückkehr in „Life is Strange: Double Exposure“?

