Dragon Age The Veilguard: „Enormer Skilltree“ versprochen – Auch Final Fantasy stand Pate

In einem Interview mit RPG Site lieferten uns die Entwickler von BioWare weitere Details zum im Herbst 2024 erscheinenden Rollenspiel "Dragon Age: The Veilguard. Wie uns das Studio versprach, dürfen wir uns auf einen "enormen Skilltree" freuen, der reichlich Raum für Individualisierungen bietet.

Anfang der Woche stellten uns Electronic Arts und die Entwickler von BioWare das Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“ ausführlich vor. Solltet ihr die Gameplay-Enthüllung verpasst haben, dann könnt ihr euch diese hier anschauen.

Im Anschluss an die Präsentation sprach Game Director Corinne Busche im Interview mit RPG Site über die Möglichkeiten zur Charakterentwicklung. Laut Busche dürfen wir uns in „Dragon Age: The Veilguard“ auf einen „enormen Skilltree“ freuen, der reichlich Raum für Individualisierung bietet.

Wie Busche ergänzte, standen bei der Gestaltung der Fortschrittsmechanismen gleich zwei bekannte Klassiker Pate. Die Rede ist von „Final Fantasy 10“ und „Final Fantasy 12“, die Busche laut eigenen Angaben zu ihren absoluten Favoriten zählt.

BioWare auf den Spuren von Final Fantasy

Auf die Ähnlichkeiten zwischen dem Skilltree des neuen „Dragon Age“-Abenteuers und dem Sphärobrett von „Final Fantasy 10“ angesprochen, führte Busche aus: „Es wurde stark beeinflusst. Final Fantasy 10 gehört zu meinen Alltime-Favoriten. Ich kann Ihnen sagen, dass 12, insbesondere die Zodiac-Edition, ebenfalls einer meiner Favoriten ist.“

„Der Grad der Fähigkeitsauswahl, der passiven Fähigkeiten, in unserem Fall auch der Eigenschaften… ich würde sagen, der Grad der Anpassung ist eher analog dazu. Der Aufbau ähnelt eher dem Sphärobrett“, führte BioWares Game Director aus. „Final Fantasy 12 könnte eines meiner drei Lieblingsspiele sein.“

„Ich wurde in Bezug auf unseren Fortschritt stark davon beeinflusst. Aber wenn Sie ein Bild zeichnen möchten, dann passt das Sphärobrett eher. Es ist keine exakte Umsetzung. Aber es ist ähnlicher.“

Details zum Levelcap und den Spezialisierungen

Im Verlauf des Interviews bestätigte Busche, dass das maximale Charakter-Level in „Dragon Age: The Veilguard“ bei 50 liegen wird. Zudem werden die Skilltrees der Klassen drei unterschiedliche Spezialisierungen erlauben. „Es ist zusätzlich zu den Spezialisierungen in drei Abschnitte unterteilt“, erklärte sie.

„Beim Krieger gibt es beispielsweise einen Abschnitt, der eher auf Verteidigung ausgerichtet ist, einen, der eher auf Waffen ausgerichtet ist, und einen, der eher auf Fähigkeiten ausgerichtet ist.“

Auch eure Begleiter verfügen natürlich über einzigartige Skilltrees. Busche: „Ihre Fähigkeitsbäume sind um ihre individuellen Fähigkeiten herum organisiert. Wenn Sie also ihre gesamte Palette an Fähigkeiten freischalten, hat jeder einen Fähigkeitsbaum voller Auswahlmöglichkeiten, mit denen Sie eine autonome Nutzung erreichen, die Abklingzeiten verkürzen oder der Fähigkeit zusätzliche Effekte hinzufügen können.“

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint im Herbst 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

