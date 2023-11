The Game Awards: Keighley äußert sich zur Debatte um Dave the Diver

Wann ist ein Indie-Spiel noch ein Indie-Spiel? Diese Debatte treibt derzeit einige Spieler um. Denn die Nominierung von „Dave the Diver“ in der Kategorie Best Independent Game bei den Game Awards 2023 scheint nicht jedem Gamer zu schmecken. Dabei streitet jedoch niemand ab, dass es sich bei dem Titel um ein gutes Spiel handelt.

Die Diskussionen sind bereits so hochgekocht, dass sich auch der der Moderator und Produzent der Game Awards, Geoff Keighley, zu dem Thema äußerte. Laut Keighley sei die Spezifizierung eines Indie-Games schwer zu definieren.

Indie kann für verschiedene Leute unterschiedliche Dinge bedeuten, so Keighley

In „Dave the Diver“ schlüpfen die Spieler in die Rolle des titelgebenden Dave, der tagsüber taucht und Fische fängt und Abends eine abgeranzte Sushi-Bar leiten und ihr wieder zu altem Glanz verhelfen soll. Der Titel ist dabei in dem derzeit so beliebten Lofi-Pixel-Look gehalten. Das Spiel stammt von dem Entwickler Mint Rocket, einem kleinen Team innerhalb des südkoreanischen Unternehmens Nexon, das allein 2021 einen Umsatz von 1,8 Milliarden Dollar erzielen konnte.

Auf Twitch wurde Geoff Keighley kürzlich zu seinen Gedanken rund um die Indie-Debatte zu „Dave the Diver“ befragt. Er antwortete, dass der Begriff schwer zu definieren sei und es letztendlich an der Jury von The Game Awards liegen würde, die Nominierten auszuwählen. „Independent kann für verschiedene Leute unterschiedliche Dinge bedeuten und es ist ein sehr weit gefasster Begriff“, so der Moderator und Produzent der Game Awards. „Man kann sich darüber streiten, ob unabhängig das Budget des Spiels bedeutet, ob unabhängig bedeutet, woher die Finanzierung stammt, ob es die Größe des Teams bedeutet. Bedeutet es den unabhängigen Geist des Spiels, also ein kleineres Spiel, das irgendwie anders ist?“

Laut Keighley meinen einige Leute, dass „Baldur’s Gate 3“ von Larian ein Indie-Spiel sei. Für andere sei es „Death Stranding“ von Kojima Productions, das, auch wenn das Studio unabhängig sei, aber von PlayStation finanziert würde. „Wenn man einen Publisher hat, ist man dann noch unabhängig oder nicht?“, fragte Geoff Keighley seine Zuschauer.

Zu „Dave the Diver“ meinte der Moderator: „Das Spiel wird von einer Gruppe namens Mint Rocket gemacht. Es ist ein kleineres Spiel von einer kleineren Gruppe, aber es ist Teil von Nexon, sie sind Angestellte von Nexon, der ein sehr großer Publisher ist. Ich denke also, es ist eine faire Debatte und Diskussion – ist dieses Spiel wirklich unabhängig oder nicht?“ Keighley gab an, dass die Sache ziemlich kompliziert sei. „Also lassen wir die Leute nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden und man kann der Auswahl zustimmen oder sie ablehnen.“

Quelle: VGC

