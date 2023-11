The Game Awards 2023: Laut Metascore müssten diese Spiele gewinnen

Der Metascore ist ein guter Richtwert für die Qualität und Zugkraft eines Videospiels, auch wenn die Meinungen der Spieler und Tester nicht selten auseinandergehen. Ebenfalls kann er als Ausgangspunkt für die Bestimmung der besten Spiele eines Jahres genommen werden.

Mit einem neu gestarteten Tracker vereint Metacritic den Metascore und die Branchenpreise auf einer Seite, wobei die gestern angekündigten Nominierungen für The Game Awards den Anfang machen.

Während die TGA-Gewinner erst im Dezember feststehen werden, liefern die Übersichten einen eher unterhaltsamen Hinweis darauf, welche Spiele basierend auf dem Metascore zu den besten Spielen einer Kategorie gewählt werden müssten.

Baldur’s Gate 3 wäre das beste Spiel des Jahres

Game of the Year wäre demnach “Baldur’s Gate 3”, das sich allerdings ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ liefern würde. Beim zuerst genannten Spiel ist der User-Score etwas höher. Auch für “Gran Turismo 7” würde ein Preis abfallen – und zwar in der Kategorie “Bestes VR/AR-Spiel”, während “Forza Motorsport” zum besten Rennspiel gewählt werden müsste.

Laut Metascore wären das die Gewinner:

Game of the Year – Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Best Independent Game – Dave the Diver

Dave the Diver Best Debut Game – Pizza Tower

Pizza Tower Best VR / AR Game – Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 Best Multiplayer – Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Best Mobile Game – Terra Nil

Terra Nil Best Narrative – Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Best Art Direction – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Best Action Game – Hi-Fi Rush

Hi-Fi Rush Best Action/Adventure Game – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Best Fighting Game – Street Fighter 6

Street Fighter 6 Best RPG – Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Best Sim/Strategy Game – Pikmin 4

Pikmin 4 Best Sports/Racing Game – Forza Motorsport

Wärt ihr mit dem Ergebnis einverstanden?

Ob es bei der Wahl der besten Spiele im Dezember zu einem identischen Ergebnis kommen wird, bleibt abzuwarten. „Baldur’s Gate 3“ ist allerdings auch der Favorit vieler Spieler.

Metacritic konzentriert sich mit dem neuen Tracker momentan auf die Game Awards. Doch in Zukunft möchte die Webseite weitere bedeutende Auszeichnungen einzubeziehen. Dazu gehören unter anderem BAFTA Games, DICE, Game Developers Choice Awards sowie die New York Game Awards. Außerdem wird Metacritic ein eigenes Spiel des Jahres küren.

Golden Joystick Awards 2023: Baldur’s Gate 3 hat sich den ersten GOTY-Award geholt

Die für den 7. Dezember 2023 geplante TGA-Preisverleihung erstreckt sich über 31 Awards. Die Gewinner werden durch eine Kombination aus der Abstimmung einer Jury bestehend aus internationalen Medienpublikationen (90 Prozent) und einem öffentlichen Voting (10 Prozent) ermittelt.

Weitere Meldungen zu The Game Awards 2023.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren