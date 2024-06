Themen der Woche: State of Play & Sonys zukünftige Strategie – Was hat die Headlines bestimmt?

Die vergangenen Tage der Videospielbranche standen ganz im Zeichen von Sony beziehungsweise der PS5. Mitte der Woche sprach das japanische Unternehmen beispielsweise im Rahmen eines Business-Meetings ausführlich über die Zukunft der PlayStation Studios.

Dabei ging Sony unter anderem auf die zukünftige Strategie der PlayStation Studios ein. Wie Hermen Hulst betonte, werden die narrativen Singleplayer-Erfahrung auch zukünftig erst mit etwas Verspätung den Weg auf den PC finden. Bei Live-Service-Titeln hingegen streben die PlayStation Studios simultane Veröffentlichungen an. Ein Thema, über das Sony ebenfalls sprach, ist der beeindruckende Erfolg der PS5.

Des Weiteren kündigte Sony in dieser Woche die „Days of Play 2024“ an. Diese setzen sich aus allerlei Specials und Rabatten zusammen, zu denen wir euch hier weitere Details liefern. Passend zu den „Days of Play 2024“ enthüllte Sony das PS Plus Essential-Line-Up für den Monat Juni, das ab Anfang nächster Woche zum Download bereit steht.

Mehrere Ankündigungen in der State of Play

Zu den Highlights der Woche gehörte sicherlich die „State of Play“, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag stattfand. Das Event nutzte Sony nicht nur, um endlich den neuesten „Astro Bot“-Titel vorzustellen. Zudem präsentierte uns Sony das erste Gameplay zu Firewalks PvP-Shooter „Concord“ und kündigte die PC-Version von „God of War: Ragnarök“ offiziell an.

Auch Fans der „Silent Hill“-Reihe kamen auf ihre Kosten. Wie bereits in den letzten Wochen spekuliert, nutzte Konami die „State of Play“, um den Releasetermin des „Silent Hill 2 Remakes“ zu enthüllen. Quasi parallel dazu stellte der Publisher im Rahmen von „Silent Hill Transmission“ eine mehr als zehn Minuten lange Gameplay-Präsentation zur Horror-Neuauflage zur Verfügung.

Auch einen ersten Trailer zum kommenden Kinofilm „Return to Silent Hill“ präsentierte uns Konami.

Kurz nach der „State of Play“ in dieser Woche meldete sich die bekannte Leakerin „Midori“ zu Wort. Wie sie berichtete, planen die PlayStation Studios weitere Ankündigungen, die auf dem Eröffnungsevent zum Summer Game Fest 2024 vorgenommen werden sollen. Das besagte Event startet am Freitag, den 7. Juni 2024 um 23 Uhr.

Apropos Events: Auch die kommende Ausgabe von „Ubisoft Forward“ bekam in dieser Woche einen Termin und eine konkrete Uhrzeit spendiert.

Frische Gerüchte um FIFA 25 und Resident Evil

Neben den Ankündigungen erreichten uns in dieser Woche natürlich auch diverse Gerüchte. Beispielsweise bestätigte Gianni Infantino, der Präsident der FIFA, auf einem FIFA-Kongress im thailändischen Bangkok, dass für die Videospieleserie „FIFA“ ein neuer Partner gefunden wurde. Einen konkreten Namen nannte Infantino in diesem Zusammenhang nicht.

Allerdings wiesen gleich mehrere Leaker beziehungsweise Insider darauf hin, dass es sich bei dem besagten Partner um 2K Games beziehungsweise 2K Sports handeln soll. Hinter den Kulissen werde bereits eifrig an einem „FIFA“-Titel für das laufende Jahr gearbeitet. Eine offizielle Bestätigung dahingehend steht allerdings noch aus.

Selbiges gilt für die Gerüchte um die „Resident Evil“-Reihe. Zum einen berichtete der nicht leider nicht zu 100 Prozent verlässliche Leaker „Dusk Golem“, dass „Resident Evil 9“ möglicherweise noch etwas länger auf sich warten lässt, als von der Community erhofft. Zudem möchte „Dusk Golem“ erfahren haben, dass Capcom in der Tat an weiteren „Resident Evil“-Remakes arbeitet. Darunter einem echten Fan-Favoriten.

Den Schlusspunkt unter die Ankündigungen in dieser Woche setzte der Publisher Nacon. Dieser enthüllte nämlich sowohl den Releasetermin als auch die diversen Sonder-Editionen des in der Vergangenheit mehrfach verschobenen Rennspiels „Test Drive Unlimited: Solar Crown“.

Anbei eine Übersicht über weitere Meldungen, die es in dieser Woche nicht in unseren Rückblick schafften.

