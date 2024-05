Dragon Quest 3 HD: Teaser sorgt für Klarheit – Für diese Plattformen erscheint das Remake

Via X stellte Square Enix am Wochenende einen Teaser zu "Dragon Quest 3: HD-2D Remake" bereit. Dieser deutet auf eine baldige Enthüllung hin und bestätigt gleichzeitig die versorgten Systeme.

Nachdem es um die 2021 angekündigte Rollenspiel-Neuauflage „Dragon Quest 3: HD-2D Remake“ zuletzt sehr still wurde, stimmte uns die als verlässliche Quelle geltende Leakerin „Midori“ in der letzten Woche auf eine baldige Präsentation ein.

Dass „Midori“ mit ihren Aussagen ein weiteres Mal richtig zu liegen scheint, verdeutlicht ein kurzer Teaser zum „Dragon Quest 3: HD-2D Remake“. Diesen stellten die Verantwortlichen von Square Enix auf X zur Verfügung und heizten damit die Gerüchte um eine nahende Präsentation des Remakes an.

Gleichzeitig bestätigt der Teaser die Plattformen, für die das „Dragon Quest 3: HD-2D Remake“ erscheint: Den PC, die PS5, die Xbox Series X/S und die Switch.

Eine Mischung aus Retro und Moderne

Bei der Rückkehr von „Dragon Quest 3“ greifen die Entwickler auf den gleichen Grafikstil zurück, der sich bereits bei den beiden „Octopath Traveler“-Abenteuern großer Beliebtheit erfreute. So kombiniert das „Dragon Quest 3: HD-2D Remake“ klassische 2D-Grafiken beziehungsweise die Umgebungen mit modernen 3D-Effekten.

Laut dem ausführenden Produzenten Masaaki Hayasaki sorgt diese Kombination für ein stimmiges Gesamtbild und eine besonders dichte Atmosphäre. Abseits der überarbeiteten Grafik bekommt „Dragon Quest 3“ im Zuge des Remakes diverse spielerische Verbesserungen spendiert.

Mit den Optimierungen möchten die Entwickler dafür sorgen, dass auch das moderne Publikum in den Genuss des beliebten Klassikers kommt und diesen genießen kann.

Weitere Details in den nächsten Wochen?

Auch wenn Square Enix im Rahmen des kurzen Teasers nicht näher ins Detail ging, spekuliert die Community, dass der Teaser auf eine baldige Enthüllung der Neuauflage und damit verbundene Details hindeutet. Auch ein möglicher Releasetermin für das „Dragon Quest 3: HD-2D Remake“ liegt sicherlich im Bereich des Möglichen.

Als Schauplatz für eine ausführliche Präsentation bietet sich zum einen das Eröffnungsevent des Summer Game Fest 2023 an. Dieses findet am Freitag, den 7. Juni 2024 um 23 Uhr unserer Zeit statt. Ein weiteres Event, auf dem uns Square Enix das Remake präsentieren könnte, wäre der weiterhin unangekündigte PS5-Games-Showcase.

Beim „Dragon Quest 3: HD-2D Remake“ handelt es sich übrigens nicht um den einzigen Ableger, an dem Square Enix aktuell arbeitet. Zudem kündigte das Unternehmen 2021 die laufende Entwicklung von „Dragon Quest 12: The Flames of Fate“ an.

Weitere Meldungen zu Dragon Quest III HD-2D Remake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren