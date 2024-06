Assassin’s Creed Shadows: Das feudale Japan zeigt sich im Trailer von seiner schönsten Seite

In der letzten Woche nutzte Ubisoft die „Ubisoft Forward“ für eine ausführliche Gameplay-Präsentation des Stealth-Action-Titels „Assassin’s Creed Shadows“.

Im neuesten Ableger der beliebten Serie führt unser Weg in das Japan des 16. Jahrhunderts, wo wir in die Rolle der beiden Charaktere Yosuke und Naoe schlüpfen. Ergänzend zur Enthüllung in der letzten Woche stellte Ubisoft einen Sneak-Peek-Trailer zu „Assassin’s Creed Shadows“ zur Ansicht bereit, der uns einen Blick auf das feudale Japan ermöglicht.

Zu sehen sind verschiedene Gebiete, denen wir in „Assassin’s Creed Shadows“ einen Besuch abstatten. Darunter verschneite Berge, ein malerischer Wasserfall oder traditionell japanische Tempelanlagen.

Wie groß ist die Map?

Kurz nach der Präsentation auf der „Ubisoft Forward“ nannten die Entwickler von Ubisoft weitere Details zur spielerischen Umsetzung des Stealth-Abenteuers. Wie Simon Lemay-Comtois, Associate Game Director bei Ubisoft Quebec, auf Nachfrage bestätigte, wird sich die Größe der Spielwelt in „Shadows“ an „Assassin’s Creed Origins“ aus dem Jahr 2017 orientieren.

„Es ist in etwa vergleichbar mit Origins, also kleiner als Valhalla, was das Gebiet angeht. Es gibt einige Gewässer um Japan herum, aber es ist nicht so wie [Odysseys] Griechenland, das zur Hälfte aus Wasser bestand“, führte der Associate Game Director aus.

„Bei Japan ist das nicht der Fall. Wir haben die Küstenlinien und der Biwa-See ist ein sehr großer See, aber [die Karte ist] ungefähr so groß wie Origins.“

Wahl zwischen den Charakteren die meiste Zeit möglich

Eine weitere Frage, die sich die Community stellte, drehte sich um die beiden spielbaren Charaktere. Genauer gesagt um die Möglichkeit, „Assassin’s Creed Shadows“ mit seinem favorisierten Charakter zu spielen.

Laut Lemay-Comtois wird es in“ Shadows“ vereinzelte Story-Missionen geben, die ihr mit Yosuke beziehungsweise Naoe spielen müsst.

Ansonsten bleibt es euch überlassen, für welchen Charakter ihr euch entscheidet. „Wir zwingen also niemanden, hin und her zu wechseln. Es gibt Konstellationen, die mit Naoe definitiv besser zu spielen sind. Beispielsweise wenn sich ein Haufen Banditen in einer Höhle aufhält, die sehr, sehr dunkel ist“, heißt es hierzu weiter.

„Assassin’s Creed Shadows“ erscheint am 15. November 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Neben der Standard-Version erscheint unter anderem eine 280 Euro teure Collector’s Edition mit diversen exklusiven Inhalten.

