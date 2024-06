Assassin’s Creed Shadows: Wie groß ist die Japan-Map? Ubisoft klärt auf

“Assassin’s Creed Shadows” nähert sich der Veröffentlichung. Was Spieler hinsichtlich des Gameplays erwarten können, zeigte Ubisoft im Rahmen der Forward-Show.

Ebenfalls beantwortete der Publisher etliche Fragen der Presse. Thema war nicht zuletzt die Größe der in Japan angesiedelten Karte, durch die sich Spieler schnetzeln. Hierzu gibt es eine Angabe, die auf einem Vergleich basiert.

Nicht so groß wie Assassin’s Creed Valhalla

Für die Angabe zur Map-Größe von “Assassin’s Creed Shadows” sorgte Simon Lemay-Comtois, Associate Game Director bei Ubisoft Quebec. Er verglich den Umfang des Schauplatzes bei einem Gespräch mit VGC mit dem von “Assassin’s Creed Origins”.

„Es ist in etwa vergleichbar mit Origins, also kleiner als Valhalla, was das Gebiet angeht. Es gibt einige Gewässer um Japan herum, aber es ist nicht so wie [Odysseys] Griechenland, das zur Hälfte aus Wasser bestand. Bei Japan ist das nicht der Fall. Wir haben die Küstenlinien und der Biwa-See ist ein sehr großer See, aber [die Karte ist] ungefähr so groß wie Origins“, so Lemay-Comtois.

In Japan gebe es viele Gebirge, kleine Berge und Täler. Und nach dem, was man mit dem Team vor Ort erkundet hat, sind die meisten interessanten Dinge in den Tälern zu finden, was einen Hinweis auf die hauptsächlichen Aufenthaltsorte der Spieler gibt.

„Es gibt ein paar coole Tempel auf den Gipfeln bestimmter Berge, aber größtenteils ist es fast wie ein sehr steiler, uneinnehmbarer Busch, durch den man nicht hindurchgehen sollte“, erklärte Lemay-Comtois.

Spiel konzentriert sich hauptsächlich auf Zentraljapan

Das komplette Japan mit allen Facetten können Spieler von “Assassin’s Creed Shadows” nicht erkunden. Für den Teil, der tatsächlich in das Spiel floss, sei die Geschichte ausschlaggebend gewesen. Diese spielt im 16. Jahrhundert, in dem das Land auf einen Weg zur Vereinigung zusteuert.

„Die Geschichte, auf die wir uns fokussieren, konzentriert sich hauptsächlich auf Zentraljapan. Wir dehnen uns also nicht auf ganz Japan aus. Daher wussten wir, dass wir eine grobe Vorstellung von dem Gebiet hatten, das wir abdecken wollten“, so Lemay-Comtois weiter.

Zu den wichtigen Orten innerhalb der Handlung gehören Kyoto, Osaka und Azuchi, bei denen das Team überlegen musste, wie treu man den Vorlagen bleiben müsse. Denn sie hätten einen “sehr großen Fußabdruck”.

“Und dann überlegen wir, wie viel von der Welt wir zwischen diesen Burgen brauchen, damit es glaubwürdig wird und sich wie ein Abenteuer anfühlt, wenn man sich zwischen ihnen bewegt, und man nicht wirklich vier Tage reiten muss, um von einer zur anderen zu kommen”, so der Associate Game Director weiter.

Erleben könnt ihr das komplette Spiel ab dem 15. November 2024. An diesem Tag erscheint “Assassin’s Creed Shadows” für PS5, Xbox Series X/S und PC.

