PS Store: Black Ops 6 führt die Vorbestellungen an – Life is Strange trotz Kritik dabei

Nach den jüngsten Gaming-Events, darunter das Summer Game Fest, der Xbox Games Showcase und Sonys State of Play, gab es einen Gewinner. Analysen zufolge landete vor allem das PS5-Exklusivspiel “Astro Bot” auf den Wunschlisten der Spieler. Bei den Vorbestellungen führt in dieser Woche jedoch ein Shooter, der seit 2023 einen neuen Besitzer hat.

Laut Sonys Rangliste hat es “Call of Duty: Black Ops 6” den Spielern in den vergangenen Tagen besonders angetan. Sie greifen beherzt zur “Vault Edition”, die neben weiteren Inhalten einen Vorabzug zur offenen Beta umfasst, mit 109,99 Euro aber kein Schnäppchen ist. Das Cross-Gen-Bundle des Shooters, der samt Activision-Blizzard von Microsoft übernommen wurde, landete ebenfalls auf dem Treppchen.

Life is Strange: Double Exposure Ultimate Edition nach Kritik dabei

Platz 2 der Vorbesteller-Charts im PlayStation-Store ging an die “Elden Ring”-Erweiterung “Shadow of the Erdtree”, die in dieser Woche letztmalig dabei ist. Denn der Launch erfolgt am 21. Juni 2024, womit die Phase der Vorbestellungen endet.

Ebenfalls hat es die “Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition” vielen Vorbestellern angetan. Hier werden 119,99 Euro fällig. Es locken ein dreitägiger Early Access, der Season-Pass und weitere Beigaben. Der Launch erfolgt erst im Oktober.

Die “Life is Strange: Double Exposure Ultimate Edition” stand in den vergangenen Tagen ziemlich in der Kritik. Käufer dieser Edition erhalten 14 Tage Vorabzugang zu den ersten beiden Kapiteln, was einerseits eine neue Dimension der Early-Access-Monetisierung darstellt und für alle anderen Spieler einen Nachteil darstellt. Denn die Gefahr, dass sie in den zwei Wochen auf Spoiler stoßen, ist recht hoch. Trotz aller Kritik landete diese Edition in den Top 10 der “meistverkauften Vorbestellungen” im PlayStation-Store.

Und wie konnte sich das anfangs erwähnte “Astro Bot” positionieren? Die 79,99 Euro kostende Deluxe-Edition verweilt momentan auf Rang 12. Vier Plätze dahinter ist die Standardversion anzutreffen. Sie kostet 10 Euro weniger.

Top 20 der erfolgreichsten Vorbestellungen im PlayStation-Store:

Call of Duty: Black Ops 6 – Vault Edition €109,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree €39,99 Call of Duty: Black Ops 6 – Cross-Gen-Bundle €79,99 Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition €119,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition €79,99 Assassin’s Creed Shadows Ultimate Edition €129,99 Black Myth: Wukong Digital Deluxe Edition €79,99 Dragon Ball: Sparking! Zero €79,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree Premium Bundle €49,99 Life is Strange: Double Exposure Ultimate Edition €89,99 Dragon Ball: Sparking! Zero Deluxe Edition €109,99 Astro Bot Digital Deluxe Edition €79,99 Final Fantasy 14: Dawntrail – Collector’s Edition €59,99 Test Drive Unlimited Solar Crown – Gold Edition €89,99 Star Wars Outlaws Ultimate Edition €139,99 Astro Bot €69,99 Star Wars Outlaws Gold-Edition €119,99 The Elder Scrolls Online Upgrade: Gold Road €39,99 Assassin’s Creed Shadows €79,99 Star Wars Outlaws €79,99

Da Sony keine weiteren Informationen mitliefert, ist nicht zweifelsfrei klar, wie die Berechnung der Charts erfolgt. Auffallend ist aber wie in jeder Woche: Kostspielige Editionen stehen hoch im Kurs. Da häufig besondere Boni wie ein Early Access dabei sind, geben die Vorbestellungen aber nur bedingt Rückschlüsse über den späteren Erfolg.

Welche Spiele im vergangenen Mai besonders häufig heruntergeladen (und damit auch gekauft) wurden, verraten die jüngst veröffentlichten PSN-Charts. Um es vorwegzunehmen: Für Microsoft war es ein erfolgreicher Monat im PlayStation-Store.

