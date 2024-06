Call of Duty Black Ops 6: Diese Inhalte warten auf euch – Editionen und Preise in der Übersicht

Call of Duty Black Ops 6:

Im Oktober geht die beliebte Shooter-Serie mit "Call of Duty: Black Ops 6" in ihre nächste Runde. Wir liefern euch eine Übersicht über die unterschiedlichen Editionen, ihre Preise und die Inhalte.

Im Anschluss an den großen Xbox Games Showcase 2024 in diesem Monat stellten uns Activision und die Entwickler von Treyarch „Black Ops 6“ ausführlich vor.

Der diesjährige Ableger der erfolgreichen „Call of Duty“-Serie erscheint im Oktober für die Konsolen und den PC. Genau wie in den Vorjahren werden neben den aktuellen Systemen PS5 und Xbox Series X/S auch die alten Konsolen PS4 und Xbox One versorgt. Zu den gebotenen Features gehören eine klassische Kampagne, eine umfangreiche Mehrspieler-Komponente und natürlich die Rückkehr des Zombie-Modus.

Wie Activision bekannt gab, erscheint „Call of Duty: Black Ops 6“ in unterschiedlichen Versionen. Damit ihr wisst, welche Inhalte in welcher Version geboten werden, haben wir die wichtigsten Details für euch zusammengefasst.

Das Cross-Gen-Bundle / Die Standard-Edition (79,99 Euro)

Wer sich „Call of Duty: Black Ops 6“ in Form einer physischen Fassung in das heimische Regal stellen möchte, wird bei der Standard-Edition fündig. Sie kann bei Händlern wie Amazon für die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S vorbestellt werden.

Laut Activision enthalten die Umsetzungen für die alten Konsolen PS4 und Xbox One eine kostenlose Upgrade-Möglichkeit auf die jeweilige Current-Gen-Version.

Hier gilt zu beachten, dass das jeweilige Upgrade die Disc-Version für die PS4 beziehungsweise die Xbox One voraussetzt. Im Falle der PS5 Digital-Edition wäre ein Upgrade von der PS4-Retail-Fassung auf ihr PS5-Pendant logischerweise nicht möglich.

Dies gilt nicht für das Cross-Gen-Bundle im PlayStation Store, das genau wie die Standard-Edition für 79,99 Euro erhältlich ist. Dieses enthält zum einen „Call of Duty: Black Ops 6“ für die PS4 und die PS5. Zudem sind das „Woods-Operator-Paket“ und ein Vorabzugang zur Beta für alle Vorbesteller enthalten.

Die Vault-Edition (109,99 Euro)

Wenn es etwas mehr sein darf, dann dürfte die Vault-Edition genau das Richtige für euch sein. Die Vault-Edition könnt ihr euch im PlayStation Store zum Preis von 109,99 Euro sichern. Genau wie in der anderen beiden Versionen sind das Spiel „Call of Duty: Black Ops 6“ als Crossplay-Bundle und ein Vorabzugang zur Beta für Vorbesteller enthalten.

Welche Inhalte euch die Vault-Edition ergänzend dazu bietet, verrät euch die folgende Übersicht:

Black Ops 6 für PS4/PS5

Vorabzugang zur Offenen Beta

Woods-Operator-Paket

Operator-Paket ‚Jäger Gegen Gejagte‘

Meisterkunst-Waffensammlung

BlackCell (Eine Saison)

Kaugummi-Paket

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint am 25. Oktober 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Wie Activision kurz nach der offiziellen Enthüllung des Shooters bestätigte, setzen alle Modi eine permanente Internetverbindung voraus. Darunter auch die Kampagne.

