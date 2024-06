Dragon Ball Sparking! Zero: Neuer Trailer enthüllt endlich den Releasetermin des Anime-Prügelspiels

Dragon Ball Sparking! Zero:

Endlich ist er da, der offizielle Releasetermin des heißerwarteten Anime-Prügelspiels "Dragon Ball: Sparking! Zero". Mit im Gepäck hat dieser außerdem neue Charaktere sowie einen Blick auf die unterschiedlichen Versionen des Fighting-Games.

Nachdem Bandai Namco bereits vor einigen Tagen einen neuen „Dragon Ball: Sparking! Zero“-Trailer für das Summer Game Fest bestätigt hatte, ließ das Unternehmen seinen Worten nun Taten folgen. Im Rahmen des Events wurde ein frisches Video gezeigt, das endlich den Releasetermin des heißerwarteten Anime-Prügelspiels enthüllt. Darüber hinaus gewährt der neue Trailer einen Einblick in den Story-Modus des Fighting-Games!

Das rund anderthalb Minuten lange Video haben wir wie gewohnt weiter unten im Artikel für euch eingebunden. Darin können wir übrigens auch einen ersten Blick auf Son-Goku mit seinem Ultra-Instinkt erhaschen. Zudem wurden unter anderem Bardock, Golden Freezer sowie Jiren (Full Power) für das Prügelspiel bestätigt. Außerdem zeigt Bandai Namco am Ende des Videos auch die verschiedenen Versionen des Titels.

Entfacht ein völlig neues Powerlevel!

Doch der Reihe nach. Die Spatzen pfiffen es vor wenigen Wochen bereits von den Dächern und nun folgte die offizielle Bestätigung: Ja, „Dragon Ball: Sparking! Zero“ wird wirklich im Oktober diesen Jahres seinen Weg in den Handel finden. Allerdings nicht bereits am 1. Oktober, sondern erst am 11. Oktober 2024. Damit hat das von vielen Fans lange herbeigesehnte Anime-Fighting-Game endlich einen offiziellen Veröffentlichungstermin spendiert bekommen.

Des Weiteren gewährt uns der Release Date Announcement-Trailer einen Einblick in den Story-Modus des Spiels, in dem wir wohl die bekannten Geschichten von „Dragon Ball Z“ und „Dragon Ball Super“ nachspielen können. Doch das ist nicht alles, denn die Macher versprechen ebenfalls neue Begegnungen, in denen wir bekannte Ereignisse aus einer frischen Perspektive erleben dürfen. Außerdem können Spieler eigene Kämpfe mit ihren Lieblingscharakteren erstellen und diese sogar online mit der Community teilen.

Außerdem können wir am Ende des neuen Trailers einen Blick auf die verschiedenen Versionen erhaschen, in denen „Dragon Ball: Sparking! Zero“ erscheinen wird. Neben einer Standard Version für 69,99 Euro wird das Anime-Prügelspiel ebenfalls als Digital Deluxe Edition (99,99 Euro) und Digital Ultimate Edition (109,99 Euro) erscheinen. Beide beinhalten neben einer digitalen Version des Spiels einen 3-Tage-Vorabzugriff sowie einen Season Pass für die ersten drei DLCs, die insgesamt mehr als 20 neue Charaktere ins Spiel bringen werden.

Sammler kommen indes mit der Collector’s Edition oder auch der Premium Collector’s Edition (199,99 Euro) auf ihre Kosten. Letztere kann exklusiv im Bandai Namco Store vorbestellt werden. Beide Versionen bieten neben den Inhalten der Deluxe und Ultimate Editionen auch eine Statue, die Son-Goku mit seinem Gemeisterten Ultra-Instinkt und Broly in seiner Super-Saiyajin Full Power-Verwandlung zeigt. Die normale CE bietet zudem ein metallisches Lesezeichen, während die PCE mit einem Steelbook und „DRAGON BALL SUPER CARD GAME Fusion World“-Karten noch weitere exklusive Inhalte bietet.

„Dragon Ball: Sparking! Zero“ erscheint am 11. Oktober 2024 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam). Als Vorbestellerbonus bestätigte Bandai Namco einen früheren Zugriff auf verschiedene Versionen von Gogeta (DBS) und Broly (DBS).

Vorbestellerbonus, Digital Deluxe Edition & Digital Ultimate Edition:

Collector’s Edition & Premium Collector’s Edition:

Key Art:

Freut ihr euch schon auf „Dragon Ball: Sparking! Zero“?

