State of Play: Das ist der meistgesehene Trailer – Astro Bot hat das Nachsehen

Es gab sicherlich viele Highlights bei der jüngsten Episode des „State of Play“-Formats von Sony Interactive Entertainment. Ob es nun die neuesten Details zum „Silent Hill 2 Remake“ waren oder die Ankündigung des von vielen Fans gefeierten „Astro Bot“.

Auch die im Rahmen des Events veröffentlichten Trailer kamen gut an. Welches Video hat die meisten Views erreicht? Das dürfte für viele eine große Überraschung sein.

Welches Video von State of Play ist der große Gewinner?

Bei der Ausgabe von „State of Play“ vom 30. Mai 2024 feierte eine Vielzahl an ebenso interessanten wie sehenswerten Trailern ihre Premieren. Viele kamen bei den Spielern gut an, was sich anhand der YouTube-Aufrufzahlen erkennen lässt.

Alleine der erste Trailer zum Action-Rollenspiel „Monster Hunter Wilds“ konnte auf dem PlayStation-Kanal locker die Marke von einer Million Views knacken, das Video zur Ankündigung von „Astro Bot“ lag nur knapp darunter.

Doch überraschenderweise steht ein gänzlich anderer Trailer in dieser Kategorie auf dem Spitzenplatz. Es handelt sich um das Video zum Open World-Fantasyspiel „Infinity Nikki“ von Papergames und Infold Games.

Der passend zu „State of Play“ veröffentlichte Trailer erreichte innerhalb kürzester Zeit die Marke von zwei Millionen Views – Tendenz weiterhin steigend. Aktuell sind es 2,4 Millionen Views. Nachfolgend könnt ihr euch das Video anschauen:

An die Aufrufzahlen von „Infinity Nikki“ kam keiner der zahlreichen Konkurrenten heran, was den ein oder anderen PlayStation-Fan sicherlich überraschen dürfte. Es zeigt gleichzeitig das große Interesse an diesem Spiel, dessen Beta-Test übrigens für das dritte Quartal 2024 geplant ist. Einen konkreten Termin gibt es bisher leider nicht.

Folgen schon bald weitere PlayStation-Highlights?

Möglicherweise war die jüngste Ausgabe von „State of Play“ lediglich der Anfang einer ganzen Reihe von PlayStation-Präsentationen in diesem Jahr. Den aktuellen Angaben von Leakerin „Midori“ zufolge wird Sony Interactive Entertainment auch beim diesjährigen „Summer Game Fest“ mit von der Partie sein und sowohl mehrere Spiele vorstellen als auch weitere Trailer veröffentlichen.

Das Event findet am 7. Juni 2024 statt. Die nächsten Tage dürften demnach spannend werden.

