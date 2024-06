Summer Game Fest 2024: Kein neuer GTA-6-Trailer und dergleichen – Keighley dämpft Erwartungen

Am kommenden Freitag steht das nächste große Highlight der Spielebranche auf dem Programm. Fans haben sich den 7. Juni 2024 bereits dick im Kalender markiert, an diesem Tag findet die diesjährige Ausgabe des „Summer Game Fest“ statt. Die Erwartungen sind wie immer enorm, doch sind sie auch gerechtfertigt? Gastgeber Geoff Keighley hat sich genau zu diesem Thema geäußert.

Wann und wo ist das Summer Game Fest zu sehen?

Der Startschuss für das „Summer Game Fest 2024“ fällt am 7. Juni 2024 um 23:00 Uhr deutscher Zeit. Aktuellen Planungen zufolge soll das Event etwa zwei Stunden dauern und eine Vielzahl aktueller sowie kommender Spiele in den Fokus rücken.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um das Geschehen live am heimischen Bildschirm zu verfolgen. Sowohl im offiziellen YouTube-Kanal als auch auf der Streaming-Plattform Twitch wird das „Summer Game Fest“ in Echtzeit übertragen. Somit verpassen Spiele-Fans auf der ganzen Welt keine Sekunde des Events. Eine Pre-Show samt Countdown soll bereits eine halbe Stunde vorher an den Start gehen – also um 22:30 Uhr.

Welche Highlights sind beim Summer Game Fest zu erwarten?

Moderator und Gastgeber Geoff Keighley hat in einer Fragerunde auf Twitch über das „Summer Game Fest 2024“ gesprochen und dabei die hohen Erwartungen der Fans ein wenig gedämpft. Zwar stehen zahlreiche Ankündigungen und sicherlich auch so manche Überraschung auf dem Programm. Allerdings wird es in diesem Jahr wohl keine absoluten Schocker geben.

„Ich denke, dass es hinsichtlich verrückter Ankündigungen und schockierender Überraschungen in diesem Sommer etwas ruhiger zugehen wird. Dies ist etwas, das ich immer wieder online beobachte: die verrückten Spekulationen. Genau wie in der vergangenen Woche bei State of Play verlieren sich die Leute in verrückten Spekulationen. (…) Ich glaube, es wird eine gute und solide Show, doch es wird keinen neuen Trailer von GTA 6 für euch geben“, so der Moderator.

Ebenfalls ließ Keighley durchblicken:

Es sind einige Neuankündigungen geplant, aber die Show konzentriert sich hauptsächlich auf Updates zu bestehenden Spielen. Es wird hier nicht viele Teaser wie „kommt 2026/2027“ geben.

Dieses Jahr gibt es keine Musik-Acts, alles konzentriert sich auf Spiele und Trailer. Keine Bands oder Orchester. Diese Dinge werden für die TGAs aufgespart.

Ebenfalls sollten Zuschauer bei diesem Showcase kein „one more thing“ erwarten.

Es gibt Ersatz für die gestrichene E3 2024

Auch wenn Geoff Keighley mit seinen Aussagen versucht, die Erwartungshaltung der Spiele-Fans etwas zu zügeln, dürfte das „Summer Game Fest 2024“ dennoch absolut sehenswert sein. Einige sehnlichst erwartete Titel stehen sicherlich auf dem Programm.

Weitere Meldungen zu Summer Game Fest.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren