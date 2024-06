Summer Game Fest 2024: Hype-Trailer gibt einen ersten Ausblick auf die Show

Am 7. Juni findet das jährliche Summer Game Fest von Geoff Keighley statt. Um auf das bevorstehende Videospielevent heiß zu machen, hat der Veranstalter jetzt einen Hype-Trailer herausgebracht.

Astro Bot und andere große Titel auf dem Summer Game Fest

Hier bekommt ihr eine schön gestaltete Vorschau zu sehen. Mehrere Spiele, die offenbar Bestandteil der diesjährigen Show sind, werden gezeigt. Darunter befinden sich so einige Highlights, nach denen sich die Spieler bereits sehnen. Nachfolgend ein Überblick:

Astro Bot

Phantom Blade Zero

Sonix X Shadow Generations

S.T.A.L.K.E.R: Heart of Chernobyl

Black Myth: Wukong

Dragon Ball: Sparking! Zero

Slitterhead

Star Wars Outlaws

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Kingdom Come Deliverance 2

Dune Awakening

Palworld

und noch mehr

Auch „Stellar Blade“ und „Helldivers 2“ sind im Video zu sehen. Demnach wäre Sony PlayStation mit drei Spielen vertreten. Des Weiteren ist „Alan Wake 2“ enthalten. Möglicherweise präsentiert Remedy im Livestream eine Download-Erweiterung zu dem gelobten Horror-Abenteuer.

Schaut euch das Video nun selbst an:

Natürlich ist auch mit der ein oder anderen Überraschung zu rechnen. Wir sind gespannt, welche Titel enthüllt werden. Letztes Jahr waren das „Prince of Persia: The Lost Crown“, „John Carpenter’s Toxic Commando“, „Sand Land“ und „Sonic Superstars“.

Das Summer Game Fest startet am kommenden Freitag um 23 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit. Direkt während des Streams wird PLAY3.DE über die wichtigsten Präsentationen berichten.

An Vielfalt sollte es definitiv nicht mangeln. Wie wir neulich berichteten nehmen mehr als 55 Partner teil, die einen Blick auf ihre neuesten Produktionen gewähren:

Nur kurz nach dem Event steht schon die nächste Gaming-Show an. Publisher Devolver Digital wird am 8. Juni um 2 Uhr seine bevorstehenden Veröffentlichungen zeigen. Am 9. Juni ist dann Microsoft mit dem großen Xbox Showcase dran. Direkt im Anschluss dürft ihr euch die Enthüllung des neuen „Call of Duty“-Teils ansehen. Einen Tag später ist schließlich Ubisoft mit einer neuen Forward-Ausgabe dran. Hier eine Übersicht von allen Sommer-Veranstaltungen.

