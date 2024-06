Dragon Age Dreadwolf: Gerüchte zum Auftritt auf dem Summer Game Fest

Die RPG-Veteranen von BioWare werkeln seit vielen Jahren an ihrem nächsten großen Rollenspiel-Highlight. Das Entwicklerstudio hat die Arbeiten an „Dragon Age: Dreadwolf“ vor einiger Zeit bestätigt. Allerdings lässt eine offizielle Ankündigung samt einer ausführlichen Präsentation weiterhin auf sich warten. Jedoch müssen sich Fans nicht mehr lange in Geduld üben.

Update: Laut Waybackmachine sind die weiter unten genannten Produkteinträge in den Stores schon seit Monaten freigeschaltet. Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir den Titel auf dem Summer Game Fest sehen werden.

Die Ankündigung steht offenbar kurz bevor

Kürzlich tauchten laut The Gamer und weiterer Publikationen in verschiedenen Online-Shops offizielle Produktseiten für „Dragon Age: Dreadwolf“ auf. Sowohl im PlayStation Store als auch im Xbox Store ist das neue Rollenspiel von BioWare zu finden. Abgesehen von einigen allgemeinen Informationen zur Story des RPG-Abenteuers sind dort leider keine konkreten Details aufgeführt, auch Angaben zum Release-Termin sind nicht zu finden.

Unterhalb der Produktbeschreibung ist der kurze Zusatz „Full reveal: Summer 2024“ zu finden – also „vollständige Enthüllung im Sommer 2024“. Darauf verwies BioWare schon im vergangenen Jahr. Der Zeitpunkt, an dem die Produktseiten von „Dragon Age: Dreadwolf“ online gegangen sind, dürfte jedoch für die ein oder andere hochgezogene Augenbraue sorgen.

Bekanntlich findet am 7. Juni 2024 die diesjährigen Ausgabe des „Summer Game Fest“ statt. Bei diesem auf zwei Stunden angesetzten Event stehen unter anderem einige Weltpremieren auf dem Programm. Daher deutet einiges darauf hin, dass BioWare und Electronic Arts diese Bühne nutzen dürften, um „Dragon Age: Dreadwolf“ endlich offiziell zu präsentieren.

Vorbestellungen von Dragon Age: Dreadwolf in Kürze möglich?

Die Aktivierung der Produktseite im PlayStation Store und im Xbox Store lassen zudem vermuten, dass direkt im Anschluss an die Premiere beim „Summer Game Fest“ der Startschuss für die Vorbestellphase des Rollenspiels fallen wird. Spätestens an diesem Freitag dürften wir diesbezüglich etwas schlauer sein.

Weitere Neuigkeiten rund um „Dragon Age: Dreadwolf“

Obwohl bereits seit langer Zeit bekannt ist, dass sich „Dragon Age: Dreadwolf“ in der Entwicklung befindet, haben weder BioWare noch Publisher Electronic Arts einen konkreten Release-Termin verkündet.

Es gab zwar schon mehrfach Gerüchte und Spekulationen rund um die Veröffentlichung des von den Fans sehnlichst erwarteten Rollenspiels. Erst vor kurzem war sogar von einem Launch im Verlauf dieses Jahres die Rede. Auf den offiziellen Kanälen herrscht diesbezüglich jedoch Funkstille. Das scheint sich in Kürze zu ändern.

