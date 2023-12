Dragon Age Dreadwolf: Schauplatz im Thedas-Trailer – Gameplay und Termin folgen

"Dragon Age: Dreadwolf" zeigt sich in einem Trailer, der den Schauplatz Thedas vorstellt. Die vollständige Enthüllung des BioWare-Spiels soll im Sommer 2024 erfolgen.

Der Publisher Electronic Arts und der Entwickler BioWare präsentieren “Dragon Age: Dreadwolf” in einem neuen Trailer. Er ist Teil des Dragon Age Day 2023, aber kein Hinweis darauf, dass der Launch des Spiels in naher Zukunft erfolgt.

Zunächst bereiten sich die beteiligten Unternehmen auf die vollständige Enthüllung von “Dragon Age: Dreadwolf” vor, die erst im Sommer 2024 erfolgen soll. Inbegriffen sind „neue Trailer, Gameplay und natürlich das lang ersehnte Veröffentlichungsdatum“, wie aus der heutigen Bekanntgabe hervorgeht.

Schauplatz von Dragon Age Dreadwolf im Trailer

Der Trailer mit dem Titel „Thedas Calls“ gewährt einen ersten Blick auf Thedas, das als ein “pulsierendes Land mit zerklüfteter Wildnis, tückischen Labyrinthen und glitzernden Städten” beschrieben wird. Ebenfalls können sich Spieler auf wilde Kämpfe und geheime Magie einstellen. Allerdings stehe das Schicksal von Thedas auf Messers Schneide.

BioWare weist darauf hin, dass in den vorherigen Spielen nur ein kleiner Teil der Welt gezeigt wurde. In “Origins” war es Ferelden, ein Land, das von Krieg und Dark Spawn zerstört wurde. Auch Kirkwall und die Umgebung, die von Korruption und einer düsteren Unterwelt beeinflusst wurden, bekamen Spieler im Verlauf der Serie zu Gesicht. Gleiches gilt für Orlais, das in “Inquisition” erkundet wurde.

Diesmal jedoch gebe es viel mehr von Thedas zu sehen, darunter die „trostlosen, wunderschönen Ödlande von Anderfels mit Vorhängen aus fernen Bergspitzen, die gewundenen Kanäle und schimmernden Türme von Antiva, wo Krähen in jedem Schatten lauern können, und die türkisfarbenen Meere von Rivain mit ihrem üppigen Grün und den zähen Seefahrern.“

Bestätigt mit dem heutigen Trailer sind letztendlich:

Antiva

Treviso

Rivain

Anderfels

Weisshaupt

Die neusten Bilder zum Schauplatz von Dragon Age Dreadwolf:

Mit der Ausweitung der erkundbaren Regionen bekam BioWare die Möglichkeit, eine größere Anzahl an Schauplätzen zu erschaffen als in den vorherigen Spielen. „Diese umfassen sowohl solche, von denen ihr schon lange geträumt habt… als auch einige, von denen ihr bisher nicht wusstet“, so der Entwickler.

Wann erfolgt der Launch?

Wann “Dragon Age: Dreadwolf” veröffentlicht werden soll, verrät der neue Trailer nicht. Allerdings scheint sich ein Gerücht von Jeff Grubb zu bewahrheiten, der schon im August von einem Launch “frühestens im Sommer 2024” sprach. Da zu diesem Zeitpunkt erst die vollständige Enthüllung erfolgen soll, dürfte es deutlich später werden.

Im Oktober des vergangenen Jahres gab Gary McKay, der General Manager von BioWare bekannt, dass das Spiel den Alpha-Status erreicht hat. Dies bedeutet, dass „Dragon Age: Dreadwolf“ damals schon von Anfang bis zum Ende durchgespielt werden konnte, allerdings in einem unfertigen Zustand.

Dragon Age Dreadwolf: Team will endlich mehr zeigen – Entlassungen bei BioWare bestätigt

„Dragon Age: Dreadwolf“ befindet sich für PS5, Xbox Series X/S und PC in der Entwicklung. Nachfolgend kann der heutige Trailer zum Schauplatz des Spiels gestartet werden. Ein Blogeintrag zum Thema hält BioWare hier bereit.

