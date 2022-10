Dragon Age Dreadwolf: Rollenspiel hat den Alpha-Meilenstein erreicht

Laut BioWare gehen die Arbeiten an dem kommenden Rollenspiel „Dragon Age: Dreadwolf“ gut voran. Das Spiel soll nun in seine Alpha-Phase eingetreten sein.

Die Arbeiten an „Dragon Age: Dreadwolf“ scheinen sich derzeit positiv zu gestalten. Nachdem der Entwickler BioWare erst im Februar verkünden konnte, dass der Titel in die Produktion geht, soll nun bereits der Alpha-Meilenstein erreicht worden sein.

Wie der General Manager Gary McKay in einem neuen Blogbeitrag angibt, fügt sich das Spiel erst in der Alpha-Phase als Ganzes zusammen, nachdem die Entwickler vorher an verschiedenen Teilen des Titels gearbeitet haben. Der neuerliche Erfolg soll jedoch nicht bedeuten, dass „Dragon Age: Dreadwolf“ schon bald veröffentlicht wird.

„Dragon Age: Dreadwolf“ ist „bei Weitem noch nicht fertig“

Wie es in dem Blogbeitrag heißt, kann sich das Team ab sofort darauf konzentrieren, die Grafik zu optimieren sowie die Gameplay-Features weiterzuentwickeln. Außerdem muss entschieden werden, worauf das Hauptaugenmerk bei dem Spiel gelegt werden soll. Dafür holen die Entwickler von BioWare verschiedene Meinungen ein, etwa von den Mitgliedern des Community Councils, dem Qualitätssicherungsteam sowie durch internes Playtesting.

In der Alpha kann zudem bewertet werden, wie sich die Story zusammenfügt. Dazu gehört auch die Entwicklung der Beziehungen und des Hauptcharakters. Wie BioWare im April angab, sollen die Charaktere in „Dragon Age: Dreadwolf“ noch mehr Persönlichkeit haben , als in den anderen Spielen. Die Story soll darüber hinaus komplette Neulinge als auch Veteranen begeistern , die die vorherigen Teile der „Dragon Age“-Reihe gespielt haben.

Am Schluss verriet Gary McKay noch, dass die Spieler in „Dragon Age: Dreadwolf“ einen Ort besuchen können, der in den vorherigen Teilen immer erwähnt wurde, jedoch noch nie erlebt werden konnte: Minrathous, die Hauptstadt des Reichs von Tevinter. Dabei handelt es sich um eine Stadt, die auf Magie aufgebaut ist. Dies soll sich auch im Aussehen von Minrathous widerspiegeln: Die Hauptstadt soll sich spektakulär von anderen Städten aus den „Dragon Age“-Spielen abheben.

Quelle: EA

