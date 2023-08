Dragon Age Dreadwolf: Insider nennt Releasezeitraum und stimmt auf weitere Verschiebungen ein

Auch wenn die Entwickler von BioWare seit mehreren Jahren am Fantasy-Rollenspiel „Dragon Age: Dreadwolf“ arbeiten, sind handfeste Details genauso rar gesät wie erstes Gameplay-Material.

In einem aktuellen Podcast ging Giant Bomb-Redakteur Jeff Grubb auf dieses Thema ein und wies darauf hin, dass sich die Fans noch eine Weile in Geduld üben müssen, ehe sie selbst Hand an „Dragon Age: Dreadwolf“ legen dürfen. Den Informationen von Grubb zufolge wurde der Release des Fantasy-Rollenspiels in der Vergangenheit nämlich gleich mehrfach verschoben.

Demnach sollen Electronic Arts und BioWare eine Veröffentlichung im September 2023 angepeilt haben, ehe sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, den geplanten Release zunächst auf den März und anschließend auf den Sommer des nächsten Jahres zu verschieben.

Laut Grubb haben wir es mit dem Sommer 2024 allerdings nur mit dem frühestmöglichen Release von „Dragon Age: Dreadwolf“ zu tun. Wie Grubb ausführte, ist nämlich mit weiteren Verschiebungen zu rechnen. Eine Entwicklung, die er unter anderem auf die Tatsache zurückführt, dass es bei BioWare kürzlich zu Entlassungen kam, in deren Rahmen rund 50 Stellen gestrichen wurden.

„Zum aktuellen Zeitpunkt erscheint es frühestens im Sommer 2024. Darüber reden sie nicht öffentlich“, so Grubb. „Das basiert lediglich auf meinen Recherchen. Daher sollte es niemanden überraschen, wenn es sich erneut verschiebt. Ich denke nämlich, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es noch weiter nach hinten verschoben wird. Ich gehe davon aus, dass dieses Spiel wahrscheinlich Ende nächsten Jahres veröffentlicht wird.“

Die Entwickler von BioWare selbst wollten sich bisher zwar nicht zu einem möglichen Releasezeitfenster für „Dragon Age: Dreadwolf“ äußern, sprachen in dieser Woche allerdings davon, dass es das Team „gar nicht erwarten kann“, uns mehr zum Rollenspiel zu zeigen. In wie weit das Ganze auf eine bevorstehende Enthüllung des Rollenspiels hindeutet, bleibt abzuwarten.

„Dragon Age: Dreadwolf“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

