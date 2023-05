Dragon Age Dreadwolf: Release-Pläne strapazieren Geduld der Fans

Es scheint, dass Spieler noch eine ganze Weile auf "Dragon Age: Dreadwolf" warten müssen. In den Plänen für das laufende Jahr ist das Rollenspiel nicht dabei, wie der neuste Geschäftsbericht offenbart.

„Dragon Age: Dreadwolf“ ist schon seit geraumer Zeit in der Entwicklung und Gerüchte sprachen zuletzt von einer Veröffentlichung in diesem Jahr. Doch daraus wird nichts. So machen die neusten Ankündigungen im Geschäftsbericht von Electronic Arts deutlich, dass der Titel wohl frühestens im April 2024 erscheinen wird.

Im neusten Quartalsbericht zeigt Electronic Arts eine Liste mit Spielen, die bereits im Geschäftsjahr 2024, das bis zum 31. März 2024 läuft, erschienen sind oder in diesem Zeitraum veröffentlicht werden. Zu diesem Titeln gehören „EA Sports FC“, „EA Sports PGA Tour“, „Super Mega Baseball 4“, „Star Wars Jedi: Survivor“, „Der Herr der Ringe: Helden von Mittelerde“, „F1 23“ und „Immortals of Aveum“.

Hier die komplette Liste:

PGA Tour

Star Wars Jedi: Survivor

Der Herr der Ringe: Helden von Mittelerde (Q1 FY24)

Super Mega Baseball 4 (Q1 FY24)

F1 23 (Q1 FY24)

Immortals of Aveum (Q2 FY24)

Madden 24 (Q2 FY24)

EA Sports FC (Q2 FY24)

NHL 24 (Q3 FY24)

Dragon Age Dreadwolf wird nicht erwähnt

Zum Leidwesen vieler „Dragon Age“-Fans ist „Dreadwolf“ kein Teil dieser Liste, was darauf schließen lässt, dass der Titel kein Bestandteil der Veröffentlichungspläne für das laufende Geschäftsjahr ist. Vor April 2024 ist demnach nicht mit der Veröffentlichung zu rechnen.

Aber es geht voran: Im Oktober des vergangenen Jahres wurde zu „Dragon Age: Dreadwolf“ ein wichtiger Meilenstein angekündigt, als BioWare bekanntgab, dass das Projekt die Alpha-Phase erreicht hat und somit von Anfang bis Ende durchgespielt werden kann. Weitere Phasen bis zu einem Produkt, das für die Veröffentlichung geeignet ist, folgen.

Kürzlich gewährte der Entwickler ebenfalls einen Blick auf den Fähigkeitenbaum des Rollenspiels, während Insider erfahren haben wollen, dass das Projekt actionbasierte Hack-and-Slash-Kämpfe ähnlich wie in „God of War“ bieten wird, das Kampsystem aber auch mit „Mass Effect“ verglichen werden könne.

„Dragon Age 4: Dreadwolf“ wird zu einem noch unbekannten Termin für PC und Konsolen erscheinen. Sobald es weitere Neuigkeiten zum Rollenspiel gibt, erfahrt ihr es wie gewohnt auf PLAY3.DE.

