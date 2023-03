Dragon Age Dreadwolf: Bekannter Veteran und das Mass Effect-Team leisten Unterstützung

Aktuellen Berichten zufolge wird die Entwicklung von "Dragon Age: Dreadwolf" nicht nur vom "Mass Effect"-Team unterstützt. Darüber hinaus wird ein bekannter Veteran zurückkehren, der in der Vergangenheit als Executive-Producer an der Reihe mitwirkte.

Ende Oktober gaben Electronic Arts und die Entwickler von BioWare bekannt, dass das Fantasy-Rollenspiel „Dragon Age: Dreadwolf“ den Alpha-Status erreichte. Der nächste Schritt der Entwickler besteht darin, die verschiedenen Inhalte und Elemente des Projekts zu einem funktionierenden Ganzen zusammenzusetzen.

In einem aktuellen Interview untermauerte Gary McKay, der General-Manager von BioWare, noch einmal das Vorhaben, mit „Dragon Age: Dreadwolf“ die bestmögliche Spielerfahrung abzuliefern. Wie McKay zudem bestätigte, wird für die weiteren Arbeiten an dem Rollenspiel ein alter Bekannter zurückkehren.

Die Rede ist von Mark Darrah, der in der Vergangenheit als Executive-Producer an der „Dragon Age“-Reihe mitwirkte und sich Ende 2020 dazu entschloss, BioWare zu verlassen. Nun also das Comeback von Darrah.

Mass Effect weiterhin in der Vorproduktion

Da sich das neue „Mass Effect“ weiterhin in der Vorproduktion befindet, wird ein Teil des Teams neben Darrah die Entwicklung von „Dragon Age: Dreadwolf“ unterstützen. „Unser Studio konzentriert sich darauf, das beste Dragon Age: Dreadwolf zu erschaffen, während das Kernteam von Mass Effect seine Arbeiten an der Vorproduktion fortsetzt. Wir arbeiten weiter an der Überarbeitung und dem Feinschliff von Dreadwolf und konzentrieren uns dabei auf die Dinge, die unseren Fans am wichtigsten sind“, führte McKay aus.

„Während wir diese neue Erfahrung weiterhin mit dem Vermächtnis der Serie verbinden, wird Mark Darrah dem Team als Berater beitreten und jahrelange Erfahrung in der Arbeit an Dragon Age mitbringen. Wir sind stolz darauf, dass dieses Team mit einer starken Führung an der Spitze zusammenarbeitet, um unsere Vision für das Spiel zu verwirklichen.“

Einen konkreten Releasetermin bekam „Dragon Age: Dreadwolf“ bisher nicht spendiert. Laut dem bekannten und gut vernetzten Industrie-Insider Tom Henderson macht das Fantasy-Rollenspiel zwar Fortschritte, mit einem Release in diesem Jahr sollten wir allerdings nicht rechnen.

Stattdessen geht Henderson von einer Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2024 aus. Electronic Arts und BioWare kommentierten diese Angaben von Henderson nicht.

