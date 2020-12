BioWare: Casey Hudson und Mark Darrah verlassen das Studio

Das neue "Dragon Age" befindet sich weiterhin in Arbeit.

Der General-Manager Casey Hudson und der „Dragon Age“-Executive-Producer Mark Darrah sind nicht länger bei BioWare beschäftigt. Sie haben das Unternehmen verlassen.

Gary McKay, Senior Director of Development Operations bei BioWare, wird vorerst die Geschäftsführung des Studios übernehmen. Christian Dailey schlüpft in die Rolle des Executive Producers von „Dragon Age“. Matthew Goldman bleibt der kreative Direktor des Projekts. Mike Gamble wird die Zukunft der „Mass Effect“-Serie dirigieren.

„2020 war ein Jahr, das uns alle gezwungen hat, uns erneut damit zu beschäftigen, wie wir über Arbeit und Leben denken“, so Hudson in einer Erklärung. „Für mich war es die Erkenntnis, dass ich noch ungeheure Energie für das Erschaffen habe, aber auch, dass ich etwas anderes ausprobieren muss. Ich bin mir noch nicht sicher, was genau das ist, aber ich weiß, dass ich damit beginnen möchte, meine kreative Leidenschaft durch persönlichere Arbeit wieder zu entdecken.“

Darrah teilte eine ähnliche Aussage und betonte: „Ich weiß nicht, was als nächstes für mich ansteht, aber ich bin gespannt darauf, es herauszufinden. Genauso wie ich mich darauf freue, herauszufinden, was aus Dragon Age jetzt wird.“

Die Projekte, die sich derzeit bei BioWare in der Entwicklung befinden, sind weiterhin im Gange, darunter das nächste große „Dragon Age“-Spiel, die „Mass Effect: Legendary Edition“, das nächste große „Mass Effect“-Spiel und „einige Dinge, die noch nicht angekündigt wurden“, so Hudson.

Weitere Statements der beiden Ex-Mitarbeiter lest ihr hier (Casey Hudson) und hier (Mark Darrah).

Im Fall von Casey Hudson ist es nicht der erste Weggang. Den Posten des General Managers übernahm er 2017, nachdem er das Entwicklerstudio 2014 für ein paar Jahre verlassen hatte, um bei Microsoft an HoloLens-Projekten zu arbeiten.

Bei BioWare lief es in den vergangenen Monaten nicht allzu rund. Die neue Marke „Anthem“ konnte nicht die gewünschten Erfolge verzeichnen und an der Umsetzung kam Kritik auf. Eine umfangreiche Überarbeitung wurde schon Anfang 2020 in die Wege geleitet. Der ursprüngliche Lead Producer Ben Irving zog sich bereits im vergangenen Jahr zurück.

