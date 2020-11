Mass Effect: Drei Artworks zur angekündigten Fortsetzung veröffentlicht

Was genau erwartet uns im neuen "Mass Effect"-Ableger?

Am 7. November wurde neben der „Legendary Edition“ eine Fortsetzung der actionreichen Rollenspiel-Reihe angekündigt. Jetzt sind die ersten Artworks zu diesem Teil aufgetaucht, die euch einen ersten Einblick gewähren.

Diese Fotos stammen aus dem heute veröffentlichten Buch „BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development“. Auf der Blogging-Plattform Tumblr wurden die drei Artworks heute hochgeladen. Wir haben sie für euch zusätzlich am Ende des Artikels eingebunden.

Fortsetzung in der Andromeda-Galaxie?

Das erste Foto zeigt anscheinend ein sogenanntes „Mass Relay“, ein Massentransportmittel, von dem unzählige Exemplare überall in der Milchstraße unterwegs sind. Hier lässt sich der Schriftzug „MR-7“ erkennen. Im zweiten Bild sehen wir ein imposantes Bauwerk, das ein wenig an den Andromeda-Teil aus dem Jahr 2017 erinnert.

Das letzte Artwork erinnert ebenfalls an „Mass Effect: Andromeda“. Dort sehen wir die Silhouetten mehrerer Figuren, die wohl der Angara-Spezies angehören. Diese stammen aus der titelgebenden Andromeda-Galaxie. Möchten die Entwickler damit eine Rückkehr zu Andromeda suggerieren?

In die gezeigten Artworks lässt sich jedenfalls eine Menge hineininterpretieren. Wo genau und zu welcher Zeit der neue „Mass Effect“-Ableger stattfinden wird, ist momentan gänzlich ungewiss. Der Titel befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstudium und wird von einem erfahrenen Team entwickelt, das aus Serien-Veteranen besteht.

Mike Gamble, der Projektleiter von „Mass Effect“, teilt im Buch Folgendes mit: „“Es gibt ein unglaubliches Universum an Geschichten, aus dem wir schöpfen können, und viele weitere Geschichten, die wir erzählen können. Wir konzentrieren uns darauf, etwas Wahrhaftiges für die Fans zu schaffen.“

