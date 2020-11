Mass Effect: BioWare bestätigt nächsten Teil der RPG-Reihe

"Mass Effect: Andromeda" erschien unter anderem für PlayStation 4.

Erst vor wenigen Minuten berichteten wir, dass Entwicklerstudio BioWare eine Remastered-Sammlung seiner ursprünglichen „Mass Effect“-Trilogie offiziell ankündigte. Die sogenannte „Mass Effect: Legendary Edition“ soll bereits im Frühling nächsten Jahres erscheinen – doch das ist noch nicht alles, denn die Verantwortlichen kündigten ebenfalls den nächsten Teil der RPG-Serie offiziell an.

Entwicklung des nächsten Mass Effect gestartet

Genaue Details zum Projekt sind gegenwärtig noch rar gesät, doch wie BioWare bestätigte, befände sich ein neuer Ableger der Reihe derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium. Die Entwicklung werde von einem altgedienten Team angeführt, also wahren Veteranen des Franchise. Zusätzlich veröffentlichte das Studio auf seinem Blog ein erstes Bild zum neuen Projekt. Weitere Informationen könnten derzeit noch nicht bekannt gegeben werden, doch BioWare freue sich bereits darauf, zukünftig näher auf das Projekt eingehen zu können.

Aufgrund der dünnen Informationslage kann derzeit lediglich spekuliert werden, welche altgedienten „Mass Effect“-Entwickler derzeit an dem nächsten Kapitel des Science Fiction-Epos arbeiten. Gamespot führt jedoch an, Mac Walters, der als Creative Director an „Mass Effect Andromeda“ beteiligt war und am ersten „Mass Effect“ als Autor mitwirkte, sei noch immer bei BioWare angestellt. Entsprechend wäre es möglich, dass Walters einer der besagten Veteranen sein könnte, der zum Entwicklerteam des neuen „Mass Effect“ gehört.

Nachdem Electronic Arts bereits gut fünf Monaten die Entwicklung von „Dragon Age 4“ offiziell machte, arbeitet das Studio derzeit somit mindestens an zwei Auskopplungen ihrer erfolgreichen Rollenspiel-Serien, die höchstwahrscheinlich beide für die in den Startlöchern stehenden Next-Generation-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen werden. Zu „Dragon Age 4“ hieß es zuletzt, die Arbeiten am Spiel würden trotz Home-Office gute Fortschritte machen.

Derzeit ist noch kein offizieller Releasezeitraum für den nächsten Teil der „Mass Effect“-Reihe bekannt.

Freut ihr euch auf ein neues „Mass Effect“-Spiel für Next-Gen-Konsolen?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Mass Effect