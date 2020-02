Anthem 2.0: Bioware kündigt „längerfristiges Redesign“ an

„Anthem“ wurde vor etwa einem Jahr auf den Markt gebracht und hatte es schwer, sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. Schon im vergangenen November kam daher das Gerücht auf, dass der Titel nach der reichlichen Kritik überarbeitet und als eine Art „Anthem 2.0“ neu auf den Markt gebracht wird.

Und so wird es kommen: Auf dem offiziellen Blog bestätigte BioWares Casey Hudson heute, dass weiter am Spiel gearbeitet wird und ein großes Redesign ansteht. Damit reagierte er wohl nicht zuletzt auf die Verwirrungen, die aufgrund der weiterhin aktiven Weihnachtsdeko im Spiel aufkamen. Nicht wenige Spieler hatten offenbar die Befürchtung, dass sich die Entwickler still und heimlich von „Anthem“ verabschiedet haben.

Nicht nur ein simples Update

Dem ist aber nicht so, wie der General Manager Casey Hudson in einem offenen Brief an die Community signalisiert. Laut seiner Aussage erfordert „Anthem“ eine umfassendere Neuerfindung, die über ein simples Update oder eine Erweiterung hinausgeht. Hudson merkte an, dass „noch grundlegende Arbeit geleistet werden muss, um das volle Potenzial aus der Erfahrung herausholen“ zu können.

„In den kommenden Monaten werden wir uns auf eine längerfristige Neugestaltung der Erfahrung konzentrieren und speziell daran arbeiten, das Kern-Gameplay mit klaren Zielen, motivierenden Herausforderungen und Fortschritten mit sinnvollen Belohnungen neu zu erfinden – während der Spaß am Fliegen und Kämpfen in einem riesigen Science-Fantasy-Umfeld erhalten bleibt“, so der Producer.

Mit anderen Worten: BioWare wird versuchen, das Spiel umzugestalten – zumindest in einem gewissen Maße. Es hört sich so an, als ob bedeutende Veränderungen bevorstehen. Details wurden allerdings nicht genannt. „Um das richtig zu machen, werden wir etwas tun, was wir gerne beim ersten Mal getan hätten – einem fokussierten Team die Zeit geben, zu testen und zu wiederholen, wobei wir uns zuerst auf das Gameplay konzentrieren“, so seine weiteren Worte.

Weitere Inhalte in den kommenden Monaten

Bis zur Veröffentlichung der Änderungen möchte BioWare „Anthem“ in der jetzigen Form weiter am Laufen halten, auch wenn es so aussieht, als würde sich die Aufmerksamkeit des Studios voll und ganz auf das oben erwähnte Redesign richten. Seasons solltet ihr für die aktuelle Version nicht mehr erwarten. Geplant sind allerdings weitere Events, neue Store-Inhalte und die Wiederholung von früheren Herausforderungen.

+++ Anthem: Ein weiterer führender Entwickler verlässt BioWare +++

Zum Schluss bedankt sich Hudson bei allen Spielern, die „Anthem“ bisher die Treue gehalten haben. Zugleich betonte er, dass die Erschaffung neuer Welten manchmal klappt, gelegentlich aber auch nicht. Gemeinsam mit den Fans soll nun die bestmögliche Zukunft für „Anthem“ gestaltet werden.

