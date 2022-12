Dragon Age Dreadwolf: Animierter Trailer geht auf die Hintergrundgeschichte von Solas ein

Am Wochenende begingen Electronic Arts und die Entwickler von BioWare den sogenannten „Dragon Age Day“, mit dem die beiden Studios die beliebte „Dragon Age“-Reihe feiern.

Im Zuge des Ganzen stellte BioWare am gestrigen Sonntag Abend einen frischen animierten Trailer zum kommenden Ableger „Dragon Age: Dreadwolf“ bereit. In dem neuen Video wird etwas näher auf die Geschichte des Elfen Solas eingegangen, der im vierten Teil der Fantasy-Rollenspiel-Serie bekanntermaßen als Antagonist fungieren wird.

Solltet ihr den Vorgänger „Dragon Age: Inquisition“ aus dem Jahr 2014 und die „Trespasser“-Erweiterung gespielt haben, dann werdet ihr mit dem Schicksal von Solas bereits vertraut sein. Auf alle anderen wartet eine interessante Zusammenfassung der Ereignisse.

Ende September gingen die Verantwortlichen von BioWare auf die von ihnen verfolgten Ziele ein und wiesen darauf hin, dass sich die Geschichte von „Dragon Age: Dreadwolf“ sowohl an langjährige Fans der Serie als auch an komplette Neulinge richten wird. Laut der für die Handlung des Fantasy-Abenteuers verantwortlichen Senior-Writerin Sylvia Feketekuty bestand die Herausforderung für die Autoren darin, eine Geschichte zu verfassen, die alte Handlungsstränge aufgreift und gleichzeitig als Ausgangspunkt für neue Ereignisse herhält.

„Jeder Charakter hat seine eigenen Motivationen und Ziele, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Das gilt allerdings auch für Sie. Der Held von Ferelden. Der Champion von Kirkwall. Der Herold von Andraste. Jeder von ihnen hat sein Vermächtnis in die Annalen der Geschichte geschrieben. Aber die Zeit schreitet voran und das Zeitalter dieser Helden kann nicht ewig andauern. Wie ein Freund von uns einmal sagte: Es ist Zeit für einen neuen Helden“, hieß es hierzu weiter.

„Dragon Age: Dreadwolf“ erscheint aller Voraussicht nach Ende 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Elven god of lies or heroic rebel against tyranny? Depends who you ask.

Happy #DragonAgeDay! We're kicking today off with an in-game cinematic from #Dreadwolf! pic.twitter.com/tQeXpZeUFl

— Dragon Age (@dragonage) December 4, 2022