BioWare: Spricht über emotionale Einzelspieler-Erfahrungen, Mass Effect & Dragon Age

In einem ausführlichen Blogeintrag sprachen die Entwickler von BioWare über ihre Pläne für die Zukunft. Unter anderem wurde versprochen, dass das Studio zukünftig wieder auf seine kreativen Stärken in Form von spannenden und emotionalen Einzelspieler-Erfahrungen setzen möchte.

Nachdem sich das kanadische Entwicklerstudio BioWare über Jahre mit seinen Einzelspieler-Erfahrungen einen Namen machte, sorgte die Übernahme durch Electronic Arts dafür, dass auch an Online- und Live-Service-Titeln wie „Anthem“ oder „Star Wars: The Old Republic“ gearbeitet wurde.

In den vergangenen Tagen kam allerdings das Gerücht auf, dass BioWare die weitere Entwicklung von „Star Wars: The Old Republic“ an Broadsword Online übertragen wird. Meldungen, die in einem offiziellen Blogeintrag bestätigt wurden.

Laut dem Studio wurde diese Entscheidung getroffen, um BioWare in die Lage zu versetzen, sich wieder auf die eigene Stärke zu konzentrieren: Singleplayer-Titel mit spannenden und emotionalen Geschichten.

„BioWare ist bestrebt, als führend bei der Entwicklung von immersiven, emotional packenden Singleplayer-Spielen zu agieren – hauptsächlich mit den Teams in Austin und Edmonton“, so BioWares General-Manager Gary McKay. „Dies bedeutet einen erneuten Fokus auf unsere beiden Schlüssel-Franchises: Dragon Age und Mass Effect.“

Status-Updates zu Mass Effect und Dragon Age: Dreadwolf

Im Zuge des aktuellen Blogeintrags bestätigte BioWare nicht nur, dass der Fokus des Studios zukünftig wieder auf Erfahrungen für Einzelspieler liegen wird. Zudem lieferten uns die Entwickler kleine Status-Updates zu kommen Projekten. Den Anfang machte das Fantasy-Rollenspiel „Dragon Age: Dreadwolf“, zu dem BioWare „schon bald“ neue Details enthüllen möchte.

„Bei Dragon Age arbeiten wir weiterhin daran, ein außergewöhnliches Erlebnis aufzubauen, zu verbessern und abzustimmen, von dem wir wissen, dass unsere Fans es lieben werden. Wir können es kaum erwarten, bald mehr darüber mitzuteilen“, führten die Entwickler zu „Dragon Age: Dreadwolf“ aus.

Weiterhin in Geduld üben müssen sich Anhänger der „Mass Effect“-Franchise. Wie BioWare hier einräumte, arbeitet aktuell lediglich ein Rumpfteam, bestehend aus diversen Serienveteranen, am nächsten Kapitel der „Mass Effect“-Reihe, das sich weiterhin in der Vorproduktion befindet.

„Für Mass Effect setzen wir die Vorproduktion fort, mit einem Kernteam erfahrener Geschichtenerzähler, die die reiche Franchise-Geschichte auf spektakuläre Weise weiterentwickeln“, so BioWare weiter.

Während das neue „Mass Effect“ bisher keinen Releasezeitraum spendiert bekam, ging aus einem Geschäftsbericht von EA hervor, dass „Dragon Age: Dreadwolf“ frühestens im Fiskaljahr 2024/2025 und somit nicht vor April 2024 erscheint.

