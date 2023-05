Mass Effect Andromeda: Creative Director hätte gerne ein Sequel gemacht

„Mass Effect: Andromeda“ hatte bei den Fans von „Mass Effect“ bereits vor dem offiziellen Launch einen schweren Stand. Es sollte das erste Spiel der Reihe sein, das ohne den beliebten Protagonisten Shepard aus der ersten Trilogie auskommen sollte. Auch nach der Veröffentlichung vielen die Rezensionen zu „Mass Effect: Andromeda“ alles andere als ideal aus, weshalb der Singleplayer-Support knapp fünf Monate nach dem Release schon eingestellt wurde.

Ein Sequel hätte aber alles besser gemacht, meint zumindest der Creative Director Mac Walters. Er ist sich sicher, dass viele Kritikpunkte zu „Andomeda“ in einem zweiten Teil hätten verbessert werden können.

„Ich wünschte, wir hätten einen zweiten Teil machen können“

In einem Interview mit den Kollegen von Eurogamers gab Mac Walters an, dass er trotz der gemischten Resonanz gerne einen zweiten Teil von „Mass Effect: Andromeda“ gesehen hätte. Das Team hätte weitere Verbesserungen einbauen können, so wie es bereits bei „Mass Effect“ und seinem Nachfolger „Mass Effect 2“ war, erklärt der Entwickler, der an der ganzen „Mass Effect“-Reihe beteiligt war.

„Bei Mass Effect gab es wohl eine Menge Dinge, die wir nicht richtig gemacht haben, aber dann konnten wir sie beim zweiten Teil verfeinern und verbessern und sie bei Teil drei perfektionieren“, so Walters in dem Interview. „Hätten wir ein Andromeda 2 veröffentlicht, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir all die Dinge verbessert hätten, die die Leute bemängelt haben. Und dass wir uns dann auch an die innovativen Dinge herangewagt hätten, die wir eigentlich tun wollten.“

Die Entwickler von BioWare arbeiten derzeit an einem neuen Ableger der „Mass Effect“-Reihe, zu dem bis jetzt jedoch noch kein offizieller Name bekanntgegeben wurde. Zuletzt befand sich der Titel noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Wie BioWares General Manager Gary McKay in einem Blogbeitrag im Oktober 2022 mitteilte, würden sich die Entwickler noch immer Gedanken darüber machen, in welche Richtung sich der nächste Teil der „Mass Effect“-Reihe spielerisch bewegen soll.

